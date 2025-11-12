Estudiantes de educación básica en Coahuila tendrán megapuente este fin de semana

Coahuila
/ 12 noviembre 2025
    Estudiantes de educación básica en Coahuila tendrán megapuente este fin de semana
    Más de 631 mil estudiantes de educación básica en Coahuila disfrutarán de un megapuente del 14 al 17 de noviembre, que coincide con la conmemoración del Día de la Revolución y la campaña del Buen Fin. FOTO: CUARTOSCURO

El calendario escolar marca la suspensión de clases el viernes 14 de noviembre por registro de calificaciones y el lunes 17 por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana

Más de 631 mil alumnos de educación básica en Coahuila y sus familias disfrutarán de un megapuente este fin de semana que comprende del viernes 14 de noviembre hasta el lunes 17, confirmó la Secretaría de Educación Estatal.

De acuerdo con la dependencia, además del descanso del lunes 17 de noviembre, fecha en la que se recorre la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, también se suspenderán las clases presenciales el viernes 14.

El calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 establece que el viernes será destinado al registro de calificaciones, tras concluir el primer periodo de evaluación realizado durante la primera semana de noviembre.

Este descanso coincide con la campaña del Buen Fin, que se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, por lo que muchas familias aprovecharán los días libres para realizar compras o prepararse para las próximas festividades.

Según el calendario, en la semana del 24 al 27 de noviembre se comunicarán a los padres de familia los resultados de la primera evaluación. El siguiente día sin clases será el viernes 28 de noviembre, cuando se realice la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

