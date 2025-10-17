Acuña: aumentan fraudes contra adultos mayores; los culpables suelen ser cercanos

ACUÑA, COAH.- Los fraudes dirigidos a personas adultas mayores van en aumento y, en muchos casos, los responsables no son desconocidos, sino familiares, vecinos o amigos cercanos, advirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con la dependencia, los delincuentes suelen aprovechar la limitada experiencia tecnológica de este sector de la población para manipularlos y obtener acceso a sus recursos financieros.

Ante ello, la Profeco y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitieron una serie de recomendaciones para evitar que los adultos mayores sean víctimas de engaños.

Entre las principales medidas de prevención se encuentra no compartir contraseñas bancarias ni NIP, revisar cuidadosamente cualquier documento financiero antes de firmarlo, reportar movimientos sospechosos al banco y no responder llamadas o mensajes de números desconocidos.

Las modalidades más comunes de estafa incluyen correos electrónicos falsos, llamadas engañosas, mensajes de texto fraudulentos y visitas inesperadas al domicilio. Sin embargo, en un número creciente de casos, el abuso de confianza proviene de personas del entorno inmediato de la víctima.

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, los adultos mayores reportan menos problemas financieros que otros grupos poblacionales; solo un 6 por ciento declaró haber tenido inconvenientes con productos financieros.

No obstante, los especialistas advierten que su alta confianza y desconocimiento en el uso de herramientas digitales los hace especialmente vulnerables.

Las autoridades reiteraron su llamado a familiares y cuidadores para estar atentos a los movimientos bancarios y asesorar a las personas mayores ante cualquier trámite o solicitud inusual, con el fin de frenar el incremento de este tipo de fraudes.