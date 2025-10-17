Extienden horarios aduaneros en Acuña-Del Río y mejoran competitividad

ACUÑA, COAH.- Las ciudades fronterizas de Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas, consolidan su papel como una de las regiones más competitivas para la inversión en el norte de México.

En una presentación ante el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), el grupo de promoción The Right Way y la Dirección de Fomento Económico Municipal expusieron las ventajas estratégicas que posicionan a este corredor binacional como una opción segura, ágil y con gran potencial logístico.

El encuentro, realizado en Saltillo, reunió a representantes de más de catorce empresas de forma presencial, además de otras que participaron virtualmente.

El director de Fomento Económico, Luis Ángel Urraza Dugay, explicó que el propósito fue mostrar las oportunidades que la región Acuña–Del Río ofrece a la industria manufacturera y de exportación.

“Las empresas conocieron las fortalezas de las aduanas de Acuña y Del Río, así como los beneficios de invertir en esta frontera, donde se trabaja de forma coordinada para generar confianza, desarrollo y competitividad”, destacó Urraza Dugay.

Entre los puntos más relevantes se encuentra la ampliación de los horarios de operación en el puerto de entrada, lo que convierte a Acuña–Del Río en una de las fronteras con módulos de comercio exterior con horario extendido en todo el país.

Esta medida mejora la eficiencia logística, refuerza la competitividad regional y aumenta el atractivo para nuevas inversiones.

Durante la exposición se presentaron proyectos binacionales enfocados en fortalecer la infraestructura, la conectividad carretera y la integración con el corredor Ports-to-Plains, además de destacar la calidad de la mano de obra local, el potencial del turismo médico y la llegada de nuevos negocios.

Finalmente, se subrayó la sólida relación entre Acuña y Del Río, considerada un modelo de cooperación internacional y visión compartida, orientada a generar desarrollo económico y bienestar social en ambos lados de la frontera.