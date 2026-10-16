Acuña: Bomberos practican rescate acuático en la presa Amistad

ACUÑA, COAH.- Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Acuña realizaron el 15 de octubre un adiestramiento intensivo de rescate acuático en la presa Amistad, como parte del programa permanente de profesionalización y entrenamiento de los servicios de emergencia locales.

Las prácticas, supervisadas por el director de la corporación, Carlos Alejandro Flores Diego, buscan garantizar una respuesta oportuna y eficaz ante cualquier contingencia en los cuerpos de agua del municipio.