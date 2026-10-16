Acuña: Bomberos practican rescate acuático en la presa Amistad

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    Acuña: Bomberos practican rescate acuático en la presa Amistad
    El adiestramiento incluyó nado de aproximación, entrada segura en zonas con corriente y maniobras de remolque de víctimas JOSUÉ RODRÍGUEZ

El adiestramiento incluyó nado de aproximación, entrada segura en zonas con corriente y maniobras de remolque y arrastre de víctimas

ACUÑA, COAH.- Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Acuña realizaron el 15 de octubre un adiestramiento intensivo de rescate acuático en la presa Amistad, como parte del programa permanente de profesionalización y entrenamiento de los servicios de emergencia locales.

Las prácticas, supervisadas por el director de la corporación, Carlos Alejandro Flores Diego, buscan garantizar una respuesta oportuna y eficaz ante cualquier contingencia en los cuerpos de agua del municipio.

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Durante el entrenamiento, el personal realizó pruebas de acondicionamiento físico, nado de aproximación con equipo completo y técnicas de entrada segura en zonas con corriente. También practicaron maniobras de remolque y arrastre de víctimas conscientes e inconscientes —incluido el arrastre cruzado y el trabajo en pareja— para priorizar la seguridad del rescatista y del afectado.

La jornada concluyó con el manejo de dispositivos de flotación y auxilio, como boyas torpedo, aros salvavidas, cuerdas y tablas de rescate, además de maniobras de lanzamiento de precisión y aseguramiento de víctimas a media agua.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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