El callejón de la Delgadina: historias de terror y leyendas de Saltillo

De la calle Arteaga salía el callejón de la Delgadina, que terminaba en el arroyo de La Tórtola, al norte del puente Gómez Farías. Allí, con la primera luz, unas faldas atoradas entre las piedras pueden hacer que alguien se detenga. El agua levanta una orilla de la tela y la deja caer. Más arriba se distingue una mano. En 1786 encontraron en ese arroyo el cuerpo de Isaura Delgado. Los vecinos llevaban meses preguntándose por ella. La conocían por su trenza, tan larga que casi le llegaba a los zapatos; la habían visto lavar debajo del puente de Tacubaya. Cuando la sacaron del agua, tuvieron que reconocerla por el pelo.

Su marido, el carnicero Crisóstomo Sánchez, la había sorprendido con uno de sus trabajadores. La encerró en un cuarto apartado y la mantuvo suspendida de un gancho, dándole migajas de pan y agua. Conforme adelgazaba, la sostuvo por el cabello dividido en mechones. Los pies quedaron apenas separados del piso. Isaura murió allí. Después apareció en La Tórtola y el carnicero desapareció de Saltillo. El nombre del callejón quedó ligado a ese cuerpo. Quien conoce la historia procura distinguir desde arriba qué dejó la corriente junto a la orilla. Hay ramas que parecen brazos; la ropa mojada se aplasta contra las piedras y adquiere formas que obligan a mirar otra vez.