Hacen justicia por su propia mano y amarran a presunto ladrón en fraccionamiento de Acuña

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Acuña
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    Hacen justicia por su propia mano y amarran a presunto ladrón en fraccionamiento de Acuña
    Según los vecinos, el hombre fue sometido y amarrado a un poste el lunes 12 de octubre tras un supuesto robo. REDES SOCIALES

Habitantes aseguran que el señalado ha sido retenido anteriormente y que, pese a sus reportes, los incidentes continúan; piden investigar las denuncias

ACUÑA, COAH.- Habitantes del fraccionamiento Las Américas, en Acuña, denunciaron una serie de presuntos robos a viviendas y vehículos que atribuyen a un hombre identificado como José Alonso, conocido como “Ponchín”, y exigieron la intervención de las autoridades ante el temor de que los hechos continúen.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el señalado presuntamente ingresa a domicilios para sustraer objetos y ocasiona daños en automóviles estacionados con la intención de apoderarse de las pertenencias que sus propietarios dejan en el interior.

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El hartazgo entre las familias del sector aumentó luego de que, el lunes 12 de octubre, varios habitantes sometieran al hombre y lo amarraran a un poste, después de señalarlo por un supuesto robo. Según su versión, solicitaron la presencia de la Policía Municipal; sin embargo, aseguran que el padre del señalado llegó antes que los agentes y lo liberó.

Los residentes sostienen que el hombre ha sido detenido en ocasiones anteriores, pero afirman que vuelve a las calles y los incidentes presuntamente se repiten. No obstante, estas acusaciones corresponden a las versiones de los habitantes y no se cuenta con información sobre una resolución judicial relacionada con los señalamientos.

Ante esta situación, los afectados solicitaron que las autoridades investiguen las denuncias y esclarezcan qué ha ocurrido con los reportes previos. También manifestaron su preocupación por la posibilidad de que los enfrentamientos entre vecinos y el presunto responsable aumenten.

Algunos habitantes incluso advirtieron que podrían tomar medidas por cuenta propia si no reciben una respuesta, una postura que refleja la tensión en la colonia, pero que también representa un riesgo de violencia.

Los vecinos pidieron que las autoridades correspondientes intervengan para esclarecer los hechos, dar seguimiento a las denuncias y evitar que la situación derive en nuevas confrontaciones.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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