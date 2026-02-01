Acuña: caen tres hombres tras cateo por narcomenudeo en Santa Rosa

ACUÑA, COAH.- Un operativo judicial realizado en la colonia Santa Rosa, en Ciudad Acuña, concluyó con la detención de tres personas del sexo masculino y el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas, como resultado de una investigación derivada de una denuncia anónima.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con corporaciones estatales y municipales, luego de que un juez de control autorizara la orden de cateo correspondiente. El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Rosas, en el sector Ampliación Santa Rosa, punto que era señalado como un sitio presuntamente utilizado para la venta de droga.

Durante la intervención, los agentes ingresaron al inmueble y localizaron a tres individuos que se encontraban en el interior, quienes fueron asegurados de manera inmediata. En el lugar también fueron decomisadas diversas dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, así como otros objetos relacionados con actividades de narcomenudeo.

Las autoridades informaron que el cateo forma parte de las acciones emprendidas para combatir la operación de las denominadas “tienditas” en distintos sectores de la ciudad, las cuales han sido identificadas como puntos de distribución de drogas al menudeo. La intervención se realizó sin que se reportaran incidentes adicionales.

Tras el aseguramiento de los detenidos y la droga, los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, donde se determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los implicados ni el tipo exacto de sustancias aseguradas, ya que el material quedó bajo análisis de las instancias correspondientes.

De manera paralela, corporaciones de seguridad reforzaron la presencia policial en el sector, como parte de las acciones preventivas posteriores al cateo, con el objetivo de evitar posibles reacciones o la continuidad de actividades ilícitas en la zona.

La Delegación Norte II de la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que será en el transcurso de las próximas horas cuando se dé a conocer de manera oficial el resultado completo del cateo, así como los avances en la carpeta de investigación abierta tras la denuncia ciudadana que originó el operativo.

El inmueble intervenido quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias correspondientes. Las investigaciones permanecen abiertas y no se descarta que puedan derivarse más acciones en otros puntos de Ciudad Acuña relacionados con este caso.

(Con información de medios locales)