Acuña: Descartan autoridades plaga de gusano barrenador, ni en mascota, ni en ganado

El caso no fue confirmado por ninguna autoridad oficial ni sanitaria; piden responsabilidad al difundir información

ACUÑA, COAH.- Autoridades municipales y estatales desmintieron la supuesta presencia de gusano barrenador en una mascota en Acuña, Coahuila, al asegurar que no se ha registrado ningún caso de esta plaga ni en ganado ni en animales domésticos.

Nabor Encinas Macías, director de Fomento Agropecuario en el municipio, declaró que Coahuila continúa libre de infestaciones por gusano barrenador y que la información que circuló recientemente carece de veracidad.

“Consideramos que la noticia difundida fue un error que podría poner en alerta nuevamente a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, afectando los esfuerzos realizados para mantener el estatus sanitario del estado y reabrir la exportación de ganado bovino”, indicó.

El funcionario subrayó que los tres niveles de gobierno trabajan coordinadamente en la vigilancia y atención sanitaria del ganado y que, de presentarse un caso sospechoso, se atendería de inmediato.

Por su parte, Abel Ayala Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, confirmó que no existe reporte oficial ante las autoridades sanitarias sobre el presunto caso en Acuña.

“Estamos revisando el tema con el CPA, que es la máxima autoridad en la materia. Me parece que es un caso falso; en las heridas pueden presentarse gusanos de diversos tipos, no necesariamente el gusano barrenador”, explicó.

Ayala Flores agregó que, aunque se han registrado casos en el sur y sureste del país, no hay evidencia de su presencia en la región norte ni en Acuña. “Es completamente falso. Es una noticia incompleta, incorrecta y no verdadera. Espero que haya sido un malentendido y no con la intención de alarmar o desinformar”, concluyó.