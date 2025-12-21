Confirma Fiscalía de Coahuila detención de siete personas por halconeo y narcomenudeo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la detención de seis hombres y una mujer, todos mayores de edad, por su presunta participación en delitos de halconeo, posesión de narcóticos y amenazas contra la salud, cuya carpeta de investigación se mantiene abierta.

De acuerdo con la información proporcionada por el área de Comunicación de la Fiscalía, las detenciones se realizaron el miércoles 10 de diciembre durante un operativo de seguridad en brechas del ejido Hidalgo, en la Región Norte del Estado.

La autoridad precisó que, debido a que las investigaciones continúan en curso, no es posible ampliar detalles sobre la situación jurídica de las personas detenidas ni confirmar otros posibles vínculos con hechos delictivos registrados en la zona.

Asimismo, la Fiscalía señaló que será la autoridad judicial correspondiente la que determine la situación legal de los detenidos conforme avancen las diligencias ministeriales.

Finalmente, reiteró que, conforme a los procedimientos legales, se mantendrá la reserva de información mientras se integra la carpeta de investigación y se desarrollan las etapas del proceso.