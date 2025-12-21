Avanza Policía de Saltillo en certificación internacional CALEA
La certificación permitirá elevar los protocolos policiales a estándares internacionales
El proceso de certificación de la Policía Municipal de Saltillo ante la agencia estadounidense CALEA avanza en tiempo y forma, y permitirá a la corporación elevar sus protocolos de actuación a estándares internacionales, fortaleciendo con ello el servicio de seguridad pública en la capital de Coahuila.
El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que uno de los objetivos prioritarios del alcalde Javier Díaz González es mejorar de manera continua los procesos internos y externos que rigen el desempeño policial en el municipio, con el fin de brindar mayor confianza y resultados a la ciudadanía.
Detalló que la certificación abarca a toda la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a sus diferentes corporaciones y agrupamientos especializados, lo que permitirá homologar procedimientos, fortalecer la transparencia y elevar la calidad en la atención a la población.
“Nuestra policía ya es una de las mejores de México. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, presentada por el INEGI, la ubica entre las policías municipales más efectivas y confiables del país”, afirmó Garza Félix, al resaltar que la Policía de Saltillo cuenta con reconocimiento constante por su capacidad de respuesta y por su cercanía con la comunidad.
Añadió que la obtención de la certificación CALEA representará un impulso adicional a la mejora continua, al consolidar prácticas profesionales basadas en estándares internacionales en materia de seguridad, transparencia y servicio ciudadano.
La Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) es un organismo estadounidense e internacional encargado de certificar a corporaciones policiales que cumplen con los más altos estándares en operación, control interno y atención ciudadana. Contar con este sello de acreditación coloca a la Comisaría de Seguridad de Saltillo a la par de las mejores agencias de aplicación de la ley en el norte del continente americano.
Finalmente, Garza Félix informó que durante los meses de enero y marzo del próximo año, la Comisaría será auditada por integrantes del servicio de cumplimiento de CALEA, lo que representa la fase final del proceso para obtener esta prestigiosa acreditación internacional.