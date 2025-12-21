Avanza Policía de Saltillo en certificación internacional CALEA

El proceso de certificación de la Policía Municipal de Saltillo ante la agencia estadounidense CALEA avanza en tiempo y forma, y permitirá a la corporación elevar sus protocolos de actuación a estándares internacionales, fortaleciendo con ello el servicio de seguridad pública en la capital de Coahuila.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que uno de los objetivos prioritarios del alcalde Javier Díaz González es mejorar de manera continua los procesos internos y externos que rigen el desempeño policial en el municipio, con el fin de brindar mayor confianza y resultados a la ciudadanía.

Detalló que la certificación abarca a toda la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a sus diferentes corporaciones y agrupamientos especializados, lo que permitirá homologar procedimientos, fortalecer la transparencia y elevar la calidad en la atención a la población.

“Nuestra policía ya es una de las mejores de México. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, presentada por el INEGI, la ubica entre las policías municipales más efectivas y confiables del país”, afirmó Garza Félix, al resaltar que la Policía de Saltillo cuenta con reconocimiento constante por su capacidad de respuesta y por su cercanía con la comunidad.