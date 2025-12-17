Navidad 2025: Esta es la mejor receta para una ensalada de manzana 100% saludable, según ChatGPT

La Navidad está por llegar a miles de hogares en todo México, donde las familias comienzan a planear y a hacer los preparativos para una gran festín de sabores. Entre pavo, pierna, romeritos y ¡hasta carne asada en el norte!, destaca un platillo que no puede faltar.

No se trata de puré de papa, ni de alguna pasta, sino de la icónica ensalada de manzana que aportará un sabor dulce entre los platos fuertes.

Buscando siempre tu bienestar, y para amenizar el momento, VANGUARDIA te brinda la receta para una ensalada de manzana 100 por ciento saludable y con ingredientes fáciles de conseguir.

ESTA ES LA MEJOR RECETA DE ENSALADA DE MANZANA 100% SALUDABLE, SEGÚN CHAT GPT

A continuación, te brindaremos los ingredientes para la ensalada de manzana, priorizando que sean naturales, sin azúcar añadida y descartando los productos ultraprocesados.

→ Ingredientes para cuatro porciones:

* 3 manzanas rojas o verdes, con cáscara, cortadas en cubos medianos;

* 1 taza de yogur natural griego sin azúcar (puede ser vegetal si se prefiere);

* 1/2 taza de nuez o almendra natural picada;

* 1/2 taza de uvas partidas a la mitad o arándanos frescos;

* 2 cucharadas de pasas o arándanos deshidratados sin azúcar añadida;

* Jugo de 1/2 limón (es para evitar la oxidación y aporta frescura);

* 1 cucharadita de canela en polvo;

* 1 cucharadita de extracto natural de vainilla (opcional).