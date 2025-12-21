IMSS vigilará con lupa la inteligencia artificial en trámites

    IMSS vigilará con lupa la inteligencia artificial en trámites
    La nueva Comisión de Ética supervisará y equilibrará el valor de las tecnologías emergentes con los riesgos que presenta. /FOTO: ESPECIAL
Conforman una comisión interna para garantizar el uso ético, confiable y seguro de la inteligencia artificial en sus servicios y procesos institucionales

CDMX.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la creación de la Comisión Interna de Gobernanza y Ética de Inteligencia Artificial (IA) con el propósito de supervisar y garantizar el uso responsable de esta tecnología en sus trámites y procesos operativos.

Durante una sesión ordinaria del Consejo Técnico del IMSS, Claudia Vázquez Espinoza, titular de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, explicó que la nueva comisión tendrá la responsabilidad de equilibrar el valor de las tecnologías emergentes con los riesgos asociados, particularmente en la protección de datos sensibles de la derechohabiencia y de los patrones, así como en la optimización de recursos institucionales.

TE PUEDE INTERESAR: Millonaria reparación tras tragedia en la Concordia; aún hay casos sin cerrar

La funcionaria detalló que la comisión establecerá estándares para la toma de decisiones sobre el desarrollo, implementación y uso de la IA dentro del instituto, procurando que estos sistemas operen en un entorno seguro y ético, con un marco normativo interno que guíe su aplicación.

Además de representantes de las diferentes direcciones del IMSS, la comisión incluirá vocales por dominio en áreas donde se llevan a cabo procesos clave, como atención médica, prestaciones económicas o cuidado infantil, así como asesores técnicos internos y externos y un grupo de trabajo especializado para su implementación y operación.

TE PUEDE INTERESAR: PRI arremete contra Morena por minimizar brote de influenza y violencia

Vázquez Espinoza subrayó que la inteligencia artificial es ya una realidad con múltiples alcances dentro de las instituciones, por lo que era necesario normar internamente las diversas iniciativas tecnológicas relacionadas con la IA en el Seguro Social.

La conformación de esta comisión responde a la creciente incorporación de herramientas de IA en el sector público y la necesidad de garantizar que su uso respete principios éticos, minimice riesgos operativos y asegure que los proyectos tecnológicos se apliquen de manera uniforme y escalable en toda la institución. Con información de Excélsior

