Acuña: detectan fallas estructurales y suspenden cruce vehicular en puente de la Presa de la Amistad

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Estados Unidos, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), emitió un comunicado en el que informó sobre la suspensión del tránsito no esencial a través del puente, sin precisar una fecha para su reapertura.

CIUDAD ACUÑA, COAH.— El cruce vehicular por el puente de la Presa de la Amistad, uno de los puntos fronterizos más transitados de la región, fue cerrado de manera indefinida luego de que autoridades estadounidenses detectaran fallas estructurales q ue ponen en riesgo la seguridad del paso, en Acuña .

Esta medida se da apenas días después de que se concluyeran trabajos de reparación en el mismo cruce, lo que evidencia que se encontraron nuevos daños que impiden mantener una operación segura. Sin embargo, el flujo de vehículos de carga continuará autorizado para no afectar la logística comercial y el transporte de mercancías entre México y Estados Unidos.

Las autoridades trabajan en la evaluación y planeación de los trabajos necesarios para garantizar la integridad estructural del puente, con el objetivo de reanudar el paso peatonal y vehicular en el menor tiempo posible.

Este cierre representa un impacto considerable para los usuarios habituales, quienes deberán buscar rutas alternas para cruzar la frontera, mientras se espera que las reparaciones sean ejecutadas a la brevedad.

El puente de la Presa de la Amistad es un paso vital para la conectividad fronteriza de Ciudad Acuña, por lo que su cierre indefinido llama la atención sobre la importancia del mantenimiento y vigilancia constante de la infraestructura binacional para asegurar su funcionamiento seguro y continuo.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses reiteraron su compromiso para coordinarse y atender esta contingencia con transparencia y celeridad, minimizando los efectos negativos para el tránsito fronterizo y la economía regional.

(Con información de La Voz)