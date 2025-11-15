Acuña: estalla cilindro en gasera de Altos de Santa Teresa y deja tres heridos

ACUÑA, COAH.- Una explosión registrada la tarde del viernes en una estación de carga de gas ubicada en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, en Ciudad Acuña, dejó tres personas lesionadas y reactivó la preocupación vecinal por la operación del establecimiento, señalado por acumular incidentes similares en los últimos años.

El estallido ocurrió en el cruce de calle Aragón y Padre Baltazar Álvarez, cuando un cilindro de 30 kilos colapsó durante maniobras de carga realizadas por el trabajador Miguel Ángel ¨N¨. De acuerdo con los primeros reportes, el tanque presentaba deterioro por oxidación en la base metálica, lo que habría provocado la explosión.

Tras el incidente, Miguel Ángel ¨N¨ sufrió lesiones en el abdomen; mientras que José Alonso ¨N¨, quien se encontraba en el lugar como cliente, resultó con un golpe en la mano derecha. Asimismo, Jasiel ¨N¨ presentó quemaduras en el brazo izquierdo. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los tres afectados y trasladaron a De la Cruz a un hospital para descartar una posible fractura.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron para asegurar la zona y verificar las condiciones de la estación. Como medida inmediata, el servicio fue suspendido en lo que se realiza una revisión completa del equipo e instalaciones. Las autoridades determinaron que el mal estado del cilindro fue el origen del estallido.

La preocupación entre los habitantes del sector volvió a hacerse presente, debido a que esta gasera registra antecedentes de riesgo. En los últimos 13 años, al menos cuatro explosiones y fugas han ocurrido en centros de carga operados por la misma empresa. A pesar de ello, Protección Civil no ha informado públicamente cuál será la situación de la estación tras este nuevo incidente.

El reporte final será turnado a las autoridades correspondientes para determinar responsabilidades y definir si la gasera podrá reanudar operaciones.

(Con información de medios locales)