Acuña: estalla cilindro en gasera de Altos de Santa Teresa y deja tres heridos

Acuña
/ 15 noviembre 2025
    Acuña: estalla cilindro en gasera de Altos de Santa Teresa y deja tres heridos
    Bomberos aseguran la zona y suspendieron el servicio mientras se evalúan los daños en la gasera. FOTO: REDES SOCIALES/ VANGUARDIA

Vecinos denunciaron que la empresa acumula al menos cuatro explosiones y fugas en 13 años sin que se informe sobre sanciones o medidas permanentes

ACUÑA, COAH.- Una explosión registrada la tarde del viernes en una estación de carga de gas ubicada en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, en Ciudad Acuña, dejó tres personas lesionadas y reactivó la preocupación vecinal por la operación del establecimiento, señalado por acumular incidentes similares en los últimos años.

El estallido ocurrió en el cruce de calle Aragón y Padre Baltazar Álvarez, cuando un cilindro de 30 kilos colapsó durante maniobras de carga realizadas por el trabajador Miguel Ángel ¨N¨. De acuerdo con los primeros reportes, el tanque presentaba deterioro por oxidación en la base metálica, lo que habría provocado la explosión.

Tras el incidente, Miguel Ángel ¨N¨ sufrió lesiones en el abdomen; mientras que José Alonso ¨N¨, quien se encontraba en el lugar como cliente, resultó con un golpe en la mano derecha. Asimismo, Jasiel ¨N¨ presentó quemaduras en el brazo izquierdo. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los tres afectados y trasladaron a De la Cruz a un hospital para descartar una posible fractura.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron para asegurar la zona y verificar las condiciones de la estación. Como medida inmediata, el servicio fue suspendido en lo que se realiza una revisión completa del equipo e instalaciones. Las autoridades determinaron que el mal estado del cilindro fue el origen del estallido.

La preocupación entre los habitantes del sector volvió a hacerse presente, debido a que esta gasera registra antecedentes de riesgo. En los últimos 13 años, al menos cuatro explosiones y fugas han ocurrido en centros de carga operados por la misma empresa. A pesar de ello, Protección Civil no ha informado públicamente cuál será la situación de la estación tras este nuevo incidente.

El reporte final será turnado a las autoridades correspondientes para determinar responsabilidades y definir si la gasera podrá reanudar operaciones.

(Con información de medios locales)

Temas


Accidentes
Seguridad

Localizaciones


Acuña

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

