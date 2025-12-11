María Corina, pacifista

María Corina Machado, líder opositora venezolana, reapareció públicamente en Oslo, Noruega, tras vivir más de un año en la clandestinidad en Venezuela.

La ganadora del Premio Nobel por la Paz 2025 pudo salir de Venezuela gracias al apoyo del Gobierno de Estados Unidos que implicó un despliegue militar en el Golfo de Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR: De Venezuela a Curazao, EU y Noruega, así fue la odisea de María Corina Machado

TE PUEDE INTERESAR: Machado agradece apoyo de EU a pide ayuda del mundo contra Nicolás Maduro