Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de nuevos aranceles para productos de origen chino —así como de otros países con los que México no mantiene acuerdos comerciales—, expertos locales expresaron opiniones divididas. Por un lado, señalaron que la medida busca priorizar la producción nacional sobre la extranjera, particularmente la china. Por otro, advirtieron que podría generar inflación, ya que sacará del mercado productos asiáticos para los cuales no existe una industria nacional capaz de suplir la oferta. TE PUEDE INTERESAR: México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas El economista Antonio Serrano Camarena explicó que los aranceles encarecerán diversos bienes, pues cuatro de cada 10 productos que se comercializan en México contienen componentes chinos o asiáticos. “Estamos comprando muchos productos chinos; los plásticos, en su gran mayoría, son chinos. Un auto con un impuesto del 50 por ciento queda fuera del mercado. Los vehículos chinos que estaban teniendo buena aceptación en México perderán competitividad, a menos que comiencen a ensamblarlos aquí, lo cual no sé hasta qué punto sería positivo. Pero sí nos va a pegar; le va a pegar a la inflación”, señaló el académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Añadió que la industria mexicana no tiene ni tendrá la capacidad de sustituir la demanda que actualmente cubre China, debido a los altos costos, la inseguridad y las complicaciones logísticas en el traslado de mercancías. TE PUEDE INTERESAR: Senado avala aranceles a productos de países asiáticos sin acuerdo comercial con México Electrodomésticos como televisores de marcas como Hisense, cafeteras, freidoras, refrigeradores y celulares de firmas como Xiaomi u Oppo también se verán afectados al ser de origen chino. Serrano Camarena subrayó que prácticamente cualquier producto con la leyenda “Hecho en China” resentirá la medida, incluso si pertenece a marcas estadounidenses como Nike. Por su parte, Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, señaló que la industria automotriz también resentirá el impacto, debido al incremento en el precio de autopartes provenientes de China. “En el textil y el calzado sí hay industria que proteger, pero no así en autopartes, que forman parte esencial de la cadena de suministro”, dijo.

HABÍA COMPETENCIA DESLEAL Alejandro Dávila Flores, investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la UAdeC, recordó que durante años la industria mexicana compitió en condiciones desleales frente a productos chinos. Explicó que políticas cambiarias permisivas favorecieron importaciones a precios dumping o vía contrabando, lo que provocó el cierre de empresas nacionales, especialmente en los sectores textil, calzado, juguete y cuero. “Hubo un desplazamiento importante de la producción nacional y de exportación desde la entrada de China a la OMC”, señaló. En Coahuila —agregó— la industria textil llegó a generar tantos o más empleos que la automotriz, pero fue severamente afectada por la irrupción de productos chinos. Dávila subrayó que, ante el escenario geopolítico actual, México no puede permanecer indiferente. “¿De qué sirve importar productos chinos baratos si no habrá empleo ni ingresos para pagarlos? México debe protegerse de importaciones desleales provenientes de Asia, particularmente de China, donde muchas cadenas de valor reciben subsidios y apoyo gubernamental”.