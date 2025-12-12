POLITICÓN: Coahuila pone la vara alta; Manolo Jiménez presume seguridad ante Sheinbaum y agradece el respaldo

Politicón
/ 12 diciembre 2025
    POLITICÓN: Coahuila pone la vara alta; Manolo Jiménez presume seguridad ante Sheinbaum y agradece el respaldo
    FOTO: REDES SOCIALES

Con cifras que contrastan con el panorama nacional, el gobernador de Coahuila presentó ayer ante Sheinbaum en el Consejo Nacional de Seguridad la reducción de delitos en la entidad, despertando la envidia de sus pares

I. VENCIDITAS

Los empresarios de Nuevo León se encuentran cerca de lograr el propósito de doblar al gobernador Samuel García Sepúlveda en su intención de incrementar –de 3 a 4 por ciento– la tasa del Impuesto Sobre Nóminas en la vecina entidad. ¿Cómo le hicieron? Según nos dicen, la noche del pasado martes tuvo lugar un cónclave de los capitanes de empresa regiomontanos, en el cual se expresó de forma abierta y sin ambigüedades el descontento de dicho sector con el mandatario fosfo-fosfo... y de tomar acciones al respecto. Seguramente eso provocó que el número dos del gobierno neoleonés, Miguel Flores, saliera ayer a decir que, si eso es un problema, retiraban la propuesta.

II. MEJOR CORRIÓ...

Ya desde el sábado pasado el empresariado había señalado públicamente su desacuerdo con la propuesta. Lo hicieron en una conferencia de prensa en la cual participaron representantes de al menos 20 cámaras empresariales. Pero lo que realmente obligó a Samuel a recular, aseguran los bien enterados, fue el tono con el cual se expresaron los asistentes a la cena de este martes y, sobre todo, el que comenzara a plantearse abiertamente la necesidad de recuperar el liderazgo social del sector empresarial...

TE PUEDE INTERESAR: Atraería ISN de Nuevo León más IED... ¡a Saltillo!

III. ¿Y TODO PARA QUÉ?

El trámite legislativo para convertir en delito el fabricar, importar, poseer, transportar o comercializar vapeadores –o cigarros electrónicos– ya concluyó. La mayoría parlamentaria del partido que formalmente dirige Luisa María Alcalde, pero en el que manda “El Heredero”, cumplió su cometido y ya nada más falta que la norma entre en vigor, luego de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El hecho ha sido objeto de una amplísima cobertura y se ha difundido de forma profusa... sin que ello se traduzca en la más mínima disminución en el comercio de este tipo de dispositivos.

IV. SOBREOFERTA

Y es que si usted teclea en este momento –y lo mismo seguirá ocurriendo mañana y el mes que entra, con toda seguridad– en cualquier buscador web, o en su red favorita, la frase “vapes en Saltillo” encontrará cientos de opciones para adquirir todo tipo de vapeadores e insumos para usarlos, incluyendo docenas de “servicios a domicilio”. ¿De verdad alguien en Morena cree que con la modificación legal que realizaron van a detener el comercio de vapeadores? O a lo mejor la intención es otra...

V. ACLARACIÓN

Tras lo publicado el pasado 12 de noviembre en esta columna, la consejera electoral del IEC, Layla Karina Miranda Girón, refutó señalamientos que consideró inexactos respecto a supuestos favoritismos en procesos internos del Instituto Electoral. La Consejera afirma que no ha propuesto, avalado ni impulsado la contratación de personas con relación personal o familiar y que cualquier evaluación de perfiles corresponde a procesos institucionales sujetos a normatividad y a votación colegiada. Como en este espacio creemos en la transparencia y en escuchar todas las voces, dejamos aquí su postura para que el lector cuente con el panorama completo.

VI. SU VERSIÓN

Miranda asegura que ningún perfil asociado a ella ha sido contratado ni ha recibido trato preferente, y que las decisiones administrativas del organismo no dependen de apreciaciones individuales, sino de lineamientos y controles internos. Aquí defendemos la importancia del escrutinio público y, al mismo tiempo, la obligación de difundir con claridad las versiones de quienes se consideran aludidos. Al final, que cada quien saque sus conclusiones. A’i ta, pues.

VII. CERCO ESTRATÉGICO

Desde hace meses, el Gobierno de Coahuila montó un cerco para contener el avance de CATEM debido a sus vínculos con el crimen organizado. Nos dicen que hubo estrategia desde la Secretaría del Trabajo, coordinación con el empresariado y alianza con la CTM. El fiscal general Federico Fernández supervisó los trabajos de inteligencia. Gracias a esa presión institucional, se frenaron alianzas, como la tentativa entre CMIC Laguna y CATEM, lo que derivó en la salida fulminante de Ricardo Camacho. El Estado no improvisó: el golpe contra “El Limones” fue la culminación de un operativo sostenido.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Con sello Coahuila, la detención de ‘El Limones’ demuestra efectividad del modelo de seguridad

VIII. PUERTAS CERRADAS

El objetivo fue claro: impedir que CATEM se enraizara en Coahuila como lo hizo en Durango. Por eso, cuando los líderes sindicales se acercaron a la CMIC, las alertas sonaron. Nos cuentan que fue la intervención directa del gobierno estatal lo que evitó la consolidación de esa alianza. Hoy, con “El Limones” detenido, cobra sentido el agradecimiento que Omar García Harfuch dirigió únicamente al gobierno de Coahuila, omitiendo a Durango, donde fue la captura. Aquí hubo inteligencia, estrategia y resultados.

IX. CIFRAS, RESULTADOS

Ayer, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, Manolo Jiménez agradeció a Claudia Sheinbaum por el respaldo, destacó resultados y celebró la fórmula coahuilense de seguridad: trabajo conjunto, fuerza institucional y respaldo ciudadano. Coahuila redujo 29.3 por ciento los homicidios dolosos y 56.6 por ciento los feminicidios en 2025. El gobernador fue claro: “sin seguridad, se pierde todo”. Y así, con cifras en mano y operativo exitoso a cuestas, salió derecho, orgulloso y, dicen, despertando la envidia de sus pares. A su lado, pocos pueden presumir resultados como estos.

Temas


Seguridad
impuestos
vapeadores

Localizaciones


Coahuila
Durango
Nuevo León

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Samuel García
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


CATEM
IEC
Morena

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La afiliación otorga acceso a servicios médicos, incapacidades, protección por riesgos de trabajo y pensiones.

IMSS Coahuila refuerza promoción del programa de incorporación para personas trabajadoras del hogar
Desde su llegada en 2018, inDrive ha consolidado en Saltillo un modelo de movilidad centrado en la comunidad.

inDrive anuncia alianza global para modernizar su operación en México
La víctima sufrió lesiones graves tras ser agredida con palos y piedras en su domicilio de la colonia González Cepeda; falleció horas después.

Detienen a ‘padrino’ de anexo en Saltillo por homicidio en el 2024
Cuadrillas municipales despejaron camellones en bulevares como Otilio Zurdo Galván.

Continúa en Saltillo limpieza y deshierbe para mejorar seguridad y entorno urbano
Macho alfa de la 4T

Macho alfa de la 4T
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero