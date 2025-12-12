POLITICÓN: Coahuila pone la vara alta; Manolo Jiménez presume seguridad ante Sheinbaum y agradece el respaldo

I. VENCIDITAS

Los empresarios de Nuevo León se encuentran cerca de lograr el propósito de doblar al gobernador Samuel García Sepúlveda en su intención de incrementar –de 3 a 4 por ciento– la tasa del Impuesto Sobre Nóminas en la vecina entidad. ¿Cómo le hicieron? Según nos dicen, la noche del pasado martes tuvo lugar un cónclave de los capitanes de empresa regiomontanos, en el cual se expresó de forma abierta y sin ambigüedades el descontento de dicho sector con el mandatario fosfo-fosfo... y de tomar acciones al respecto. Seguramente eso provocó que el número dos del gobierno neoleonés, Miguel Flores, saliera ayer a decir que, si eso es un problema, retiraban la propuesta.

II. MEJOR CORRIÓ...

Ya desde el sábado pasado el empresariado había señalado públicamente su desacuerdo con la propuesta. Lo hicieron en una conferencia de prensa en la cual participaron representantes de al menos 20 cámaras empresariales. Pero lo que realmente obligó a Samuel a recular, aseguran los bien enterados, fue el tono con el cual se expresaron los asistentes a la cena de este martes y, sobre todo, el que comenzara a plantearse abiertamente la necesidad de recuperar el liderazgo social del sector empresarial...

III. ¿Y TODO PARA QUÉ?

El trámite legislativo para convertir en delito el fabricar, importar, poseer, transportar o comercializar vapeadores –o cigarros electrónicos– ya concluyó. La mayoría parlamentaria del partido que formalmente dirige Luisa María Alcalde, pero en el que manda “El Heredero”, cumplió su cometido y ya nada más falta que la norma entre en vigor, luego de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El hecho ha sido objeto de una amplísima cobertura y se ha difundido de forma profusa... sin que ello se traduzca en la más mínima disminución en el comercio de este tipo de dispositivos.

IV. SOBREOFERTA

Y es que si usted teclea en este momento –y lo mismo seguirá ocurriendo mañana y el mes que entra, con toda seguridad– en cualquier buscador web, o en su red favorita, la frase “vapes en Saltillo” encontrará cientos de opciones para adquirir todo tipo de vapeadores e insumos para usarlos, incluyendo docenas de “servicios a domicilio”. ¿De verdad alguien en Morena cree que con la modificación legal que realizaron van a detener el comercio de vapeadores? O a lo mejor la intención es otra...

V. ACLARACIÓN

Tras lo publicado el pasado 12 de noviembre en esta columna, la consejera electoral del IEC , Layla Karina Miranda Girón, refutó señalamientos que consideró inexactos respecto a supuestos favoritismos en procesos internos del Instituto Electoral. La Consejera afirma que no ha propuesto, avalado ni impulsado la contratación de personas con relación personal o familiar y que cualquier evaluación de perfiles corresponde a procesos institucionales sujetos a normatividad y a votación colegiada. Como en este espacio creemos en la transparencia y en escuchar todas las voces, dejamos aquí su postura para que el lector cuente con el panorama completo.

VI. SU VERSIÓN

Miranda asegura que ningún perfil asociado a ella ha sido contratado ni ha recibido trato preferente, y que las decisiones administrativas del organismo no dependen de apreciaciones individuales, sino de lineamientos y controles internos. Aquí defendemos la importancia del escrutinio público y, al mismo tiempo, la obligación de difundir con claridad las versiones de quienes se consideran aludidos. Al final, que cada quien saque sus conclusiones. A’i ta, pues.

VII. CERCO ESTRATÉGICO

Desde hace meses, el Gobierno de Coahuila montó un cerco para contener el avance de CATEM debido a sus vínculos con el crimen organizado. Nos dicen que hubo estrategia desde la Secretaría del Trabajo, coordinación con el empresariado y alianza con la CTM. El fiscal general Federico Fernández supervisó los trabajos de inteligencia. Gracias a esa presión institucional, se frenaron alianzas, como la tentativa entre CMIC Laguna y CATEM, lo que derivó en la salida fulminante de Ricardo Camacho. El Estado no improvisó: el golpe contra “El Limones” fue la culminación de un operativo sostenido.

VIII. PUERTAS CERRADAS

El objetivo fue claro: impedir que CATEM se enraizara en Coahuila como lo hizo en Durango. Por eso, cuando los líderes sindicales se acercaron a la CMIC, las alertas sonaron. Nos cuentan que fue la intervención directa del gobierno estatal lo que evitó la consolidación de esa alianza. Hoy, con “El Limones” detenido, cobra sentido el agradecimiento que Omar García Harfuch dirigió únicamente al gobierno de Coahuila, omitiendo a Durango, donde fue la captura. Aquí hubo inteligencia, estrategia y resultados.

IX. CIFRAS, RESULTADOS

Ayer, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, Manolo Jiménez agradeció a Claudia Sheinbaum por el respaldo, destacó resultados y celebró la fórmula coahuilense de seguridad: trabajo conjunto, fuerza institucional y respaldo ciudadano. Coahuila redujo 29.3 por ciento los homicidios dolosos y 56.6 por ciento los feminicidios en 2025. El gobernador fue claro: “sin seguridad, se pierde todo”. Y así, con cifras en mano y operativo exitoso a cuestas, salió derecho, orgulloso y, dicen, despertando la envidia de sus pares. A su lado, pocos pueden presumir resultados como estos.