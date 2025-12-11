México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

Dinero
/ 11 diciembre 2025
    México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas
    Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta. Foto: Archivo

Sectores productivos como tecnología y vehículos eléctricos en territorio mexicano serán esenciales para afianzar a la Unión Americana, en medio de la revisión del T-MEC

Durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para 2026, México jugará un papel fundamental en la competencia de Estados Unidos contra China por el liderazgo mundial.

Así lo señalaron las expertas Lizeth Córdova, jefa de Asuntos Gubernamentales en Holland & Knight México, y Maricarmen Barrón, analista senior de investigación en la iniciativa del T-MEC dentro del programa de Economía Global y Desarrollo de la Institución Brookings, en Washington, D.C.

TE PUEDE INTERESAR: Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU

En su ponencia “Rumbo a la Revisión Conjunta del T-MEC 2026”, explicaron que México tiene áreas de oportunidad en materia de productividad, pese a contar con recursos naturales relevantes y una relación comercial estratégica con Estados Unidos.

La productividad se ha mantenido muy estancada desde hace 30 años. Entonces, es momento de analizar qué podemos hacer diferente como país para escalar a las empresas, generar empleos productivos y mejorar la coordinación entre el sector privado, el gobierno y el ámbito educativo, a fin de preparar al capital humano para las oportunidades que podrían surgir del contexto político actual”, expusieron.

$!El sector de los automóviles eléctricos es uno de los centrales en esta disputa entre ambas potencias; México y Coahuila pueden jugar un rol preponderante.
El sector de los automóviles eléctricos es uno de los centrales en esta disputa entre ambas potencias; México y Coahuila pueden jugar un rol preponderante. Foto: Especial

Agregaron que Estados Unidos “está en la carrera” por consolidarse como la potencia número uno del mundo frente a China, y que “no pueden solos”, pese a la narrativa oficial del gobierno estadounidense.

“Es importante analizar cómo México juega un rol en esta meta de Estados Unidos de mantenerse como la principal potencia mundial, especialmente mediante el desarrollo de sectores productivos como tecnología y vehículos eléctricos en territorio mexicano”, señalaron.

TE PUEDE INTERESAR: Senado busca optimizar el T-MEC con reforma de ‘nearshoring’

Las especialistas advirtieron que México debe prepararse y ser paciente con los resultados, ya que China cuenta con un capital humano “impresionante” que trabaja en áreas financieras y de inteligencia artificial. Como ejemplo, mencionaron el desarrollo de DeepSeek, plataforma creada más rápido y a menor costo que las estadounidenses.

Explicaron que sectores como el tecnológico serán clave en la revisión del T-MEC, pues Estados Unidos mantiene un rechazo creciente hacia productos no originarios de la región, particularmente aquellos provenientes de China.

$!La tecnología es otro elemento clave, poco a poco México también se está posicionando en esta rama.
La tecnología es otro elemento clave, poco a poco México también se está posicionando en esta rama. Foto: Especial

“No quieren semiconductores que se produzcan en otro lado, ni sistemas de comunicación fabricados fuera de la región”, subrayaron.

También destacaron que la inversión extranjera directa (IED) de China en México no alcanza el 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 0.8 por ciento que aporta Estados Unidos. En 2024, la IED estadounidense se mantuvo en 0.8 por ciento, mientras que la china fue inferior al 0.2 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Senado avala aranceles a productos de países asiáticos sin acuerdo comercial con México

Asimismo, alertaron sobre la preocupación del gobierno estadounidense por la forma en que China triangula su proveeduría mediante otros países, incluido México.

“Existe un sentido de alerta en Washington respecto a que China intente evadir aranceles a través de terceros países. Uno de ellos, obviamente, es México. Una empresa china observa que en México u otro país se pagan menos aranceles y decide instalar ahí una planta”, sostuvieron.

Temas


T-MEC
negocios
A20

Localizaciones


China
Estados Unidos

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La afiliación otorga acceso a servicios médicos, incapacidades, protección por riesgos de trabajo y pensiones.

IMSS Coahuila refuerza promoción del programa de incorporación para personas trabajadoras del hogar
Desde su llegada en 2018, inDrive ha consolidado en Saltillo un modelo de movilidad centrado en la comunidad.

inDrive anuncia alianza global para modernizar su operación en México
La víctima sufrió lesiones graves tras ser agredida con palos y piedras en su domicilio de la colonia González Cepeda; falleció horas después.

Detienen a ‘padrino’ de anexo en Saltillo por homicidio en el 2024
Cuadrillas municipales despejaron camellones en bulevares como Otilio Zurdo Galván.

Continúa en Saltillo limpieza y deshierbe para mejorar seguridad y entorno urbano
Macho alfa de la 4T

Macho alfa de la 4T
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero