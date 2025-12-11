México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

Durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para 2026, México jugará un papel fundamental en la competencia de Estados Unidos contra China por el liderazgo mundial. Así lo señalaron las expertas Lizeth Córdova, jefa de Asuntos Gubernamentales en Holland & Knight México, y Maricarmen Barrón, analista senior de investigación en la iniciativa del T-MEC dentro del programa de Economía Global y Desarrollo de la Institución Brookings, en Washington, D.C. TE PUEDE INTERESAR: Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU En su ponencia “Rumbo a la Revisión Conjunta del T-MEC 2026”, explicaron que México tiene áreas de oportunidad en materia de productividad, pese a contar con recursos naturales relevantes y una relación comercial estratégica con Estados Unidos. “La productividad se ha mantenido muy estancada desde hace 30 años. Entonces, es momento de analizar qué podemos hacer diferente como país para escalar a las empresas, generar empleos productivos y mejorar la coordinación entre el sector privado, el gobierno y el ámbito educativo, a fin de preparar al capital humano para las oportunidades que podrían surgir del contexto político actual”, expusieron.

Agregaron que Estados Unidos “está en la carrera” por consolidarse como la potencia número uno del mundo frente a China, y que “no pueden solos”, pese a la narrativa oficial del gobierno estadounidense. “Es importante analizar cómo México juega un rol en esta meta de Estados Unidos de mantenerse como la principal potencia mundial, especialmente mediante el desarrollo de sectores productivos como tecnología y vehículos eléctricos en territorio mexicano”, señalaron. TE PUEDE INTERESAR: Senado busca optimizar el T-MEC con reforma de ‘nearshoring’ Las especialistas advirtieron que México debe prepararse y ser paciente con los resultados, ya que China cuenta con un capital humano “impresionante” que trabaja en áreas financieras y de inteligencia artificial. Como ejemplo, mencionaron el desarrollo de DeepSeek, plataforma creada más rápido y a menor costo que las estadounidenses. Explicaron que sectores como el tecnológico serán clave en la revisión del T-MEC, pues Estados Unidos mantiene un rechazo creciente hacia productos no originarios de la región, particularmente aquellos provenientes de China.