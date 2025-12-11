Miss Universo y la mancha criminal

Opinión
/ 11 diciembre 2025
    Miss Universo y la mancha criminal
    FOTO: ESPECIAL

¿Cómo es que Miss Universo terminó vinculado con un personaje como Raúl Rocha y cómo le afectará al concurso esta trama criminal?

Cuando piensa en el concurso Miss Universo lo que viene a la cabeza es un mundo idílico, quizá artificial, pero con un aura de fantasía que hace imposible pensar que dicho certamen tenga relación alguna con el mundo criminal. Sin embargo, en las últimas semanas se han iniciado investigaciones que vinculan a uno de sus propietarios, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, con actividades criminales de alto nivel.

Lo paradójico del asunto es que la cloaca se destapó a partir del triunfo, en la última edición de Miss Universo, de nuestra compatriota Fátima Bosch. Es decir, un suceso que debería ser motivo de fiesta para el país abrió el debate sobre una posible trama de corrupción para arreglar el certamen, a través de la asignación de contratos de Pemex en favor de Raúl Rocha, ya que el padre de Fátima Bosch ocupa un cargo relevante en la paraestatal, sin que al momento se haya probado dicha acusación, pero que deberá investigarse.

Las indagatorias no pararon ahí: pronto la Fiscalía General de la República (FGR) encontró indicios de su participación en el ingreso ilegal de combustible sin reportar impuestos, lo que se conoce como huachicol fiscal; en el tráfico de armas proveniente de Guatemala; en el despojo de inmuebles; en la creación de empresas fantasma; el manejo de casinos y la operación de factureras. Derivado de ello, hace unos días, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó que se le congelaran algunas cuentas al empresario.

Se trata de una red de actividades criminales muy amplia, ya que la diversificación es compleja, incluso para organizaciones criminales de gran tamaño, por lo que, de ser ciertas, hablaría de un personaje con un historial criminal envidiable.

Pero al respecto saltan a la vista muchas preguntas: ¿Cómo es que Raúl Rocha pasó todos estos años delinquiendo sin ser detectado por las autoridades mexicanas? No sólo eso, tuvo muchos contratos públicos, se codeó con políticos y con empresarios del más alto nivel ¿y nadie se percató de sus malos pasos?

¿Cómo es que Miss Universo terminó vinculado con un personaje así y cómo le afectará al concurso esta trama criminal? Es decir, se trata de un concurso global que no se puede dar el lujo de ser vinculado con organizaciones y actividades criminales, ni tener sombras de corrupción, ya que de lo contrario podría perder millones de dólares en patrocinios y derechos de transmisión, por lo que es posible que Raúl Rocha termine fuera de esta organización, pero puede ser que haya generado una mancha permanente para el concurso.

Si bien las investigaciones apenas comenzaron y debemos esperar su desarrollo, el caso de Raúl Rocha nos recuerda cómo el crimen organizado suele establecer complicidades con grandes empresarios y políticos encumbrados, quienes se benefician de las actividades ilegales y que el Estado debe combatir. Estas personas, por muy poderosas que sean, son parte del problema de la violencia y la corrupción que nos aqueja.

victorsanval@gmail.com

@victorsanval

Víctor Manuel Sánchez

Columna: Reinventando a Maquiavelo. Actualmente colabora como asesor en la Comisión Nacional de Seguridad. Cuenta con un Diplomado en Políticas Publicas impartido por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública. Amplia experiencia en el campo del periodismo editorial, con publicaciones en más de 10 medios impresos.

