Acuña intensifica limpieza de arroyos para prevenir inundaciones en temporada de lluvias

El alcalde Emilio de Hoyos Montemayor destacó que estas acciones serán permanentes, pero subrayó que mantener los cauces libres de basura es una responsabilidad compartida.

ACUÑA, COAH.— Tras las recientes precipitaciones registradas en la región, el Gobierno Municipal de Acuña intensificó las labores de limpieza en los arroyos que atraviesan la ciudad, con el objetivo de reducir riesgos de inundación y preservar el entorno natural.

“Mantener nuestros arroyos limpios es cuidar nuestra ciudad, nuestra seguridad y el bienestar de nuestras familias. Vamos haciendo equipo”, expresó.

El propósito central de la campaña es retirar basura, escombros y materiales ajenos al ecosistema que obstruyen el flujo natural del agua, garantizando que los cauces estén despejados durante la temporada de lluvias.

Las brigadas han encontrado desde plásticos y ramas hasta objetos pesados que, además de bloquear el paso del agua, han dañado tuberías de drenaje, generando problemas para la comunidad. La acumulación de desechos en puentes y alcantarillas puede convertirse en presas improvisadas que, al colapsar, provocan inundaciones repentinas.

“Al retirar los desechos acumulados, mejoramos la capacidad de desalojo de agua pluvial, permitiendo que corra con mayor fluidez y reduciendo la probabilidad de desbordamientos”, puntualizó el alcalde.

Con estas acciones, el municipio busca no solo prevenir emergencias, sino también fomentar una cultura de cuidado ambiental y responsabilidad ciudadana.