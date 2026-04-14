Acuña intensifica limpieza de arroyos para prevenir inundaciones en temporada de lluvias

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Acuña
/ 14 abril 2026
    Acuña intensifica limpieza de arroyos para prevenir inundaciones en temporada de lluvias
    Cuadrillas municipales intensificaron las labores de limpieza en arroyos de Acuña tras las recientes lluvias, con el objetivo de evitar obstrucciones que puedan derivar en inundaciones durante la temporada. Cortesía

Las brigadas han detectado acumulación de desechos que incluso han dañado tuberías de drenaje, lo que agrava los riesgos de inundación en diversos sectores de la ciudad

ACUÑA, COAH.— Tras las recientes precipitaciones registradas en la región, el Gobierno Municipal de Acuña intensificó las labores de limpieza en los arroyos que atraviesan la ciudad, con el objetivo de reducir riesgos de inundación y preservar el entorno natural.

El alcalde Emilio de Hoyos Montemayor destacó que estas acciones serán permanentes, pero subrayó que mantener los cauces libres de basura es una responsabilidad compartida.

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“Mantener nuestros arroyos limpios es cuidar nuestra ciudad, nuestra seguridad y el bienestar de nuestras familias. Vamos haciendo equipo”, expresó.

El propósito central de la campaña es retirar basura, escombros y materiales ajenos al ecosistema que obstruyen el flujo natural del agua, garantizando que los cauces estén despejados durante la temporada de lluvias.

Las brigadas han encontrado desde plásticos y ramas hasta objetos pesados que, además de bloquear el paso del agua, han dañado tuberías de drenaje, generando problemas para la comunidad. La acumulación de desechos en puentes y alcantarillas puede convertirse en presas improvisadas que, al colapsar, provocan inundaciones repentinas.

“Al retirar los desechos acumulados, mejoramos la capacidad de desalojo de agua pluvial, permitiendo que corra con mayor fluidez y reduciendo la probabilidad de desbordamientos”, puntualizó el alcalde.

Con estas acciones, el municipio busca no solo prevenir emergencias, sino también fomentar una cultura de cuidado ambiental y responsabilidad ciudadana.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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