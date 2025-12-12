Acuña llama a aumentar ingesta de vitamina C para fortalecer la salud en invierno
Salud Municipal recomienda consumir guayaba, cítricos y otras frutas ricas en vitamina C para prevenir resfriados
ACUÑA, COAH.- Ante la llegada de las bajas temperaturas, la directora de Salud Municipal, Cariño Estrada Lomelí, recomendó incrementar el consumo de frutas ricas en vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico.
Señaló que el limón, la naranja, la mandarina y, especialmente, la guayaba —la que aporta mayor cantidad de vitamina C— ayudan a prevenir resfriados y enfermedades respiratorias típicas del invierno.
Explicó que estas frutas funcionan como antigripales naturales al reforzar las defensas contra virus y bacterias.
Entre las combinaciones recomendadas mencionó un jugo de guayaba, naranja y limón, aunque aclaró que lo ideal es consumir las frutas enteras para aprovechar plenamente sus propiedades.
Estrada Lomelí insistió en la importancia de integrar estos alimentos en la dieta diaria durante la temporada invernal, ya sea en su forma natural o en preparaciones que contribuyan a mantener la salud.