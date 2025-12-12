Acuña llama a aumentar ingesta de vitamina C para fortalecer la salud en invierno

ACUÑA, COAH.- Ante la llegada de las bajas temperaturas, la directora de Salud Municipal, Cariño Estrada Lomelí, recomendó incrementar el consumo de frutas ricas en vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico.

Señaló que el limón, la naranja, la mandarina y, especialmente, la guayaba —la que aporta mayor cantidad de vitamina C— ayudan a prevenir resfriados y enfermedades respiratorias típicas del invierno.

