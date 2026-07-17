Acuña mantiene operativo permanente por lluvias e inundaciones

ACUÑA, COAH.- Ante las lluvias y tormentas atípicas registradas en la región durante los últimos días, la Presidencia Municipal de Acuña mantiene activo un operativo permanente las 24 horas, con personal, maquinaria y unidades desplegadas para atender reportes, prevenir riesgos y proteger a la población. Por instrucciones del alcalde Emilio de Hoyos, todas las direcciones de la administración trabajan de manera coordinada, entre ellas Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, Obras Públicas, Ecología, Salud Municipal, Centros Comunitarios, Imagen Urbana y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. A estas labores se han sumado otras áreas municipales que refuerzan la vigilancia, prevención y auxilio.

COORDINAN ATENCIÓN El operativo se realiza en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, diversas corporaciones de seguridad y emergencia, así como los grupos de Radio Ayuda de Acuña, que participan activamente en la comunicación y atención de reportes ciudadanos.

Hasta el momento se han atendido más de 100 reportes, principalmente relacionados con rescates y traslados preventivos de personas, protección de viviendas, retiro de obstáculos, desazolve y atención de afectaciones ocasionadas por la acumulación de agua. MANTIENEN VIGILANCIA La cantidad de lluvia registrada ha generado condiciones de riesgo en ambos lados de la frontera. Mientras algunas zonas de Texas se encuentran en niveles 4 y 5 de inundación, Acuña se mantiene en nivel 3; sin embargo, las autoridades reiteraron que no se debe bajar la guardia. El trabajo preventivo realizado en los últimos meses para mantener limpios los vados, arroyos, ríos, cauces y áreas de desfogue ha permitido que el agua continúe fluyendo y ha contribuido a reducir el riesgo de afectaciones mayores.

”La coordinación entre dependencias y la participación ciudadana han sido fundamentales para enfrentar esta contingencia. El llamado es a mantenerse atentos y seguir las recomendaciones oficiales”, señalaron autoridades municipales.

Temas

Prevención inundaciones operativos

Localizaciones

Acuña

