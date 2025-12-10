Acuña no tolerará que policías se aprovechen de paisanos, advierte que habrá sanciones

El Ayuntamiento reitera que los visitantes buscan apoyo, no abusos, durante su paso por la frontera

ACUÑA, COAH.- Ante el arribo de miles de paisanos procedentes de Estados Unidos por la temporada decembrina, el Ayuntamiento de Acuña instruyó a la Policía Municipal a operar bajo un esquema de cero tolerancia frente a cualquier acto de abuso, maltrato o extorsión en contra de los connacionales que cruzan por esta frontera.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto de Luna Sánchez, afirmó que, aunque las quejas hacia elementos municipales son mínimas, todas las denuncias presentadas durante este periodo serán atendidas de forma inmediata y se actuará conforme a la ley.

“Hemos advertido a nuestros policías municipales sobre las sanciones, e incluso las bajas, a las que podrán ser sujetos si se les comprueba alguna extorsión a los paisanos. Acuña sigue siendo una de las fronteras más seguras para transitar hacia el interior del país”, aseguró.

De Luna Sánchez explicó que la mayoría de los paisanos buscan orientación sobre casas de cambio, restaurantes y sitios seguros para descansar antes de continuar su viaje. “Lo que esperan es apoyo, no ser víctimas de malos tratos, robos o extorsiones”, enfatizó.

Finalmente, reiteró que la administración municipal no permitirá que ningún elemento “se aproveche” de quienes regresan para convivir con sus familias después de trabajar y forjar una vida en Estados Unidos.

