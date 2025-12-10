Atraería ISN de Nuevo León más IED... ¡a Saltillo!

México
/ 10 diciembre 2025
    Atraería ISN de Nuevo León más IED... ¡a Saltillo!
    Explicó que si bien el ISN no es el único factor que toman en cuenta las empresas, sí le restará competitividad al Estado y ayudará a la Entidad vecina a llevar inversión. FOTO: REFORMA

Aseveró la medida impulsada por el Gobierno de Nuevo León encarecería el costo laboral de las empresas, que ya de por si cuando eligen al Estado enfrentan mayores precios de tierra industrial, y de servicios y vivienda para los expatriados, en relación a Coahuila

De aprobarse el aumento de 33% del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en Nuevo León, para pasar del actual 3% al 4%, le daría más atractivo para atraer Inversión Extranjera Directa (IED)... pero a Saltillo y a otros sitios de Coahuila, coincidieron especialistas.

Gregorio Canales, director general North America Investment Solutions, que se dedica a atraer IED, aseveró la medida impulsada por el Gobierno de Nuevo León encarecería el costo laboral de las empresas, que ya de por si cuando eligen al Estado enfrentan mayores precios de tierra industrial, y de servicios y vivienda para los expatriados, en relación a Coahuila que tiene un ISN del 3%.

Explicó que si bien el ISN no es el único factor que toman en cuenta las empresas, sí le restará competitividad al Estado y ayudará a la Entidad vecina a llevar inversión.

”Si eres un inversionista y estás comparando dos o tres ciudades, sus costos operativos y ventajas y desventajas, pues definitivamente el costo de la operación laboral sí influye, sin ir muy lejos, aquí nuestro vecino Saltillo es ligeramente más barato que Monterrey desde el punto de vista laboral, pero ya cuando le sumas Seguro Social, Infonavit, SAT, entre ellos el ISN, les sube el costo”.

“Ahorita, por ejemplo, el Gobierno de Coahuila le está metiendo muchas ganas a llevar inversión, porque están de capa caída con la salida de Altos Hornos de México, y también le están metiendo muchos incentivos a Rosita, a Monclova, etcétera”, señaló.

Canales dijo que no sólo la llegada de nuevas inversiones podría verse afectada, sino también las empresas podrían limitar sus expansiones que tenían programadas en base a los costos actuales, por lo que si sube el ISN en Nuevo León les mueve todo.

Aparte, Sergio Reséndez, director regional de Colliers, advirtió que si aumenta el ISN tendría un impacto porque es un impuesto de largo plazo y abona para que Monterrey se vuelva cada vez más caro.

David Puente, socio de la firma Basham Ringe y Correa, agregó que de llegar el ISN a una tasa del 4% pegaría a la competitividad del Estado y también coincidió en que beneficiaría a Coahuila.

“Podría afectar porque existen ciudades como Saltillo que son muy cercanas a Nuevo León, Torreón también es una ciudad en donde hay mucha manufactura”.

“Ya lo hemos visto con empresas de inversión extranjera que se han instalado en Saltillo, no obstante tener a su cliente principal en Nuevo León, por los costos de la mano de obra, que es igual de calificada, pero con costos un poco más bajos, un costo de vida más bajo”.

“No nos conviene una desventaja frente a otras entidades como Coahuila, que tiene centros industriales muy importantes en la región fronteriza”, advirtió Puente.

