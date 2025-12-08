5 plataformas para organizar intercambios navideños fácilmente: así funcionan

    5 plataformas para organizar intercambios navideños fácilmente: así funcionan
    Diciembre impulsa el uso de plataformas como DrawNames, Pikkado y Elfster, que facilitan los intercambios de regalos con herramientas automatizadas para coordinar participantes y realizar sorteos FOTO: VANGUARDIA

Plataformas digitales como DrawNames, Pikkado y Elfster simplifican la organización de intercambios navideños, desde el registro de participantes hasta el sorteo final

Con la llegada de diciembre, comienzan también las reuniones familiares, los convivios laborales y los encuentros entre amigos. En muchos de estos espacios se realiza el tradicional intercambio de regalos, actividad que genera entusiasmo, pero que también implica retos logísticos como definir participantes, coordinar fechas, asignar nombres y garantizar que nadie quede fuera por error.

Ante estas dificultades, plataformas digitales como DrawNames, Pikkado, Secret Santa Organizer, Gift2Gift y Elfster han adquirido popularidad por facilitar la organización de los intercambios, ofreciendo herramientas que automatizan desde el registro hasta el sorteo.

DRAWNAMES: CÓMO UTILIZAR LA PÁGINA PARA ORGANIZAR UN INTERCAMBIO

La plataforma de DrawNames permite realizar sorteos de “Amigo Secreto” de forma gratuita y personalizada. Entre sus funciones destacan la posibilidad de establecer exclusiones entre participantes, crear listas de deseos y consultar sugerencias de regalos.

Cómo funciona:

1. Ingresa los nombres de los participantes.

2. Configura detalles como la fecha y las exclusiones.

3. Envía invitaciones por correo electrónico, WhatsApp o redes sociales.

4. Sortea los nombres en vivo, para que todos puedan ver los resultados al mismo tiempo.

$!Las plataformas como DrawNames y Pikkado ayudan a automatizar los sorteos y evitar errores en los intercambios.
Las plataformas como DrawNames y Pikkado ayudan a automatizar los sorteos y evitar errores en los intercambios. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

PIKKADO: CÓMO UTILIZAR LA PÁGINA PARA ORGANIZAR UN INTERCAMBIO

Pikkado permite crear y administrar grupos con facilidad. Además, ofrece funciones como el envío de preguntas anónimas a participantes, la edición del listado de usuarios y la gestión de listas de regalos.

Cómo funciona:

1. El organizador crea un grupo con los participantes.

2. Configura detalles como la fecha, el lugar del intercambio y el precio sugerido.

3. Sortea los nombres y comunica los resultados.

4. Los participantes pueden acceder a su perfil para administrar su lista de regalos.

Pikkado es ideal para quienes buscan un sistema más detallado y controlado, permitiendo ajustes incluso después de creado el grupo.

$!El uso de herramientas digitales facilita la organización de intercambios en grupos grandes durante la temporada navideña
El uso de herramientas digitales facilita la organización de intercambios en grupos grandes durante la temporada navideña FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

SECRET SANTA ORGANIZER: CÓMO UTILIZAR LA PÁGINA PARA ORGANIZAR UN INTERCAMBIO

Esta opción gratuita y en línea integra validación por correo electrónico, listas de deseos y mensajería interna entre participantes. El uso de Secret Santa Organizer comienza con la creación de un grupo y la validación del organizador.

Cómo funciona:

1. Crea un grupo con al menos tres participantes.

2. El administrador recibe un enlace de validación por correo electrónico.

3. Tras la confirmación, los nombres se sortean y se comunican los resultados a cada participante.

4. Cada persona puede gestionar su lista de deseos y comunicarse con su “Amigo Secreto”.

$!La organización de intercambios ahora es más rápida gracias a sitios como Secret Santa Organizer y Elfster
La organización de intercambios ahora es más rápida gracias a sitios como Secret Santa Organizer y Elfster FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

GIFT2GIFT: CÓMO UTILIZAR LA PÁGINA PARA ORGANIZAR UN INTERCAMBIO

Gift2Gift destaca por su configuración rápida, ya que permite crear un intercambio en apenas unos minutos. Las invitaciones se envían automáticamente y el sorteo se realiza de manera anónima.

Cómo funciona:

1. Crea un grupo con los datos básicos del intercambio (nombre, fecha y lugar).

2. Agrega a los participantes e invita a través de correos electrónicos.

3. El sistema sortea los nombres de forma anónima.

Gift2Gift es una opción práctica para quienes buscan rapidez en la organización sin sacrificar el anonimato y la sorpresa.

$!Las plataformas digitales reducen errores comunes como participantes duplicados o exclusiones accidentales.
Las plataformas digitales reducen errores comunes como participantes duplicados o exclusiones accidentales. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

ELFSERT: CÓMO UTILIZAR LA PÁGINA PARA ORGANIZAR UN INTERCAMBIO

Elfster ofrece un sistema de generación de intercambios en poco tiempo, con funciones adicionales como la creación de listas de deseos y la mensajería secreta.

Cómo funciona:

1. Registra a los participantes y organiza un sorteo de nombres.

2. Configura las fechas y los detalles del intercambio.

3. Administra el evento desde un canal de actividades integrado.

Elfster combina rapidez con un diseño intuitivo, ideal para grupos que desean una experiencia moderna y conectada.

$!Cada herramienta ofrece funciones como listas de deseos, mensajes secretos y sorteos en vivo para mejorar la experiencia
Cada herramienta ofrece funciones como listas de deseos, mensajes secretos y sorteos en vivo para mejorar la experiencia FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

El uso de estas plataformas ha aumentado durante los últimos años, especialmente en la temporada navideña, debido a que permiten coordinar grupos numerosos sin necesidad de reuniones previas o procesos manuales.

