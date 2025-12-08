5 plataformas para organizar intercambios navideños fácilmente: así funcionan

Con la llegada de diciembre, comienzan también las reuniones familiares, los convivios laborales y los encuentros entre amigos. En muchos de estos espacios se realiza el tradicional intercambio de regalos, actividad que genera entusiasmo, pero que también implica retos logísticos como definir participantes, coordinar fechas, asignar nombres y garantizar que nadie quede fuera por error.

Ante estas dificultades, plataformas digitales como DrawNames, Pikkado, Secret Santa Organizer, Gift2Gift y Elfster han adquirido popularidad por facilitar la organización de los intercambios, ofreciendo herramientas que automatizan desde el registro hasta el sorteo.

DRAWNAMES: CÓMO UTILIZAR LA PÁGINA PARA ORGANIZAR UN INTERCAMBIO

La plataforma de DrawNames permite realizar sorteos de “Amigo Secreto” de forma gratuita y personalizada. Entre sus funciones destacan la posibilidad de establecer exclusiones entre participantes, crear listas de deseos y consultar sugerencias de regalos.

Cómo funciona:

1. Ingresa los nombres de los participantes.

2. Configura detalles como la fecha y las exclusiones.

3. Envía invitaciones por correo electrónico, WhatsApp o redes sociales.

4. Sortea los nombres en vivo, para que todos puedan ver los resultados al mismo tiempo.