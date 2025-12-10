Se puede decir... Que Trump vuelve a ‘amenazar’

Opinión
/ 10 diciembre 2025
    Se puede decir... Que Trump vuelve a ‘amenazar’
    Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la conferencia del pueblo en Salón Tesorería en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Pero no se puede decir... Que destapó un tratado de hace más de ochenta ‘años’

El desalmado de Donald Trump, buscando aquí y allá, encontró que México no ha cumplido con un tratado de aguas que data de mil novecientos cuarenta y cuatro, y que ya debe de cumplir ipso facto, y que si no lo atiende, entonces en venganza le aplicará un arancel del cinco por ciento, debido a que esa falta del acuífero está dañando los dizque cultivos y el ganado de Texas, situación que puso de punta los pelos de la 4T, y anticipadamente, le ha amargado a “Claudia” su Navidad.

Temas


Agua
Amenazas
adeudos

Localizaciones


México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

true

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte
true

Saltillo: Javier Díaz González y su primer informe de gobierno
El denunciante dijo que apelará la resolución judicial, al considerar que su caso debía sentar un precedente en la aplicación objetiva de la Ley Olimpia y la perspectiva de género.

Coahuila: absuelven a la primera mujer llevada a juicio aplicando la Ley Olimpia
Explicó que si bien el ISN no es el único factor que toman en cuenta las empresas, sí le restará competitividad al Estado y ayudará a la Entidad vecina a llevar inversión.

Atraería ISN de Nuevo León más IED... ¡a Saltillo!

true

Largo pasillo a la salida
Diciembre impulsa el uso de plataformas como DrawNames, Pikkado y Elfster, que facilitan los intercambios de regalos con herramientas automatizadas para coordinar participantes y realizar sorteos

5 plataformas para organizar intercambios navideños fácilmente: así funcionan
true

Se puede decir... Que Trump vuelve a ‘amenazar’
Ana Corina Sosa, hija de Machado, recibió el premio en representación de su madre.

Salió María Corina Machado de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo: NYT