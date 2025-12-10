Se puede decir... Que Trump vuelve a ‘amenazar’

El desalmado de Donald Trump, buscando aquí y allá, encontró que México no ha cumplido con un tratado de aguas que data de mil novecientos cuarenta y cuatro, y que ya debe de cumplir ipso facto, y que si no lo atiende, entonces en venganza le aplicará un arancel del cinco por ciento, debido a que esa falta del acuífero está dañando los dizque cultivos y el ganado de Texas, situación que puso de punta los pelos de la 4T, y anticipadamente, le ha amargado a “Claudia” su Navidad.