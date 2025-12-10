Salió María Corina Machado de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo: NYT

La opositora venezolana María Corina Machado salió de Venezuela en barco para intentar estar en Oslo, Noruega, y recibir el Premio Nobel de la Paz, pero no llegó a tiempo, informó el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Citando a fuentes gubernamentales, informaron que Machado viajó en secreto a la isla caribeña de Curazao, a menos de 80 kilómetros de Venezuela, para después dirigirse a Noruega.

Sin embargo, el diario detalló que Machado no logró llegar a tiempo a la ceremonia, aunque confirmó que en las próximas horas estará en la capital noruega.

Ante su ausencia, Ana Corina Sosa, hija de Machado, fue la encargada de recibir el premio a nombre de su madre y leyó un discurso durante la ceremonia en el que aseguró que Venezuela “volverá a respirar”.

“Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente”, pronunció Sosa desde el estrado del Ayuntamiento de Oslo, tras afirmar que “en unas horas” podrá abrazar a su madre después de dos años.

Según The Wall Street Journal, el desplazamiento de Machado la podría orillar a exiliarse, luego de haber pasado el último año escondida en Venezuela para no ser arrestada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Pese a ello, la Nobel de la Paz ha manifestado su intención de volver a su país luego de su paso por Noruega.

LOS OTROS GALARDONADOS QUE NO RECOGIERON SU PREMIO

Como ocurrió con María Corina Machado, a lo largo de la historia otros ganadores del Premio Nobel tampoco asistieron a recoger su reconocimiento, ya sea por algún impedimento o por decisión propia. A continuación el listado:

-Narges Mohammadi (2023)

La activista iraní estaba en prisión cuando se entregó su premio, que recibieron sus hijos exiliados en Francia.

-Ales Bialiatski (2022)

El fundador de un grupo defensor de derechos humanos en Bielorrusia no recogió su premio por estar encarcelado, por lo que se le entregó a su esposa.

-Liu Xiaobo (2010)

El disidente chino, figura destacada del movimiento democrático de Tiananmen en 1989, estaba encarcelado y ninguno de sus familiares pudo recoger el premio.

-Aung San Suu Kyi (1991)

La disidente birmana estaba bajo arresto domiciliario y, aunque se le dio un permiso para acudir a recoger el premio, prefirió no hacerlo por temor a no poder volver. Su esposo e hijos recibieron el galardón.

-Lech Walesa (1983)

El dirigente del sindicato Solidarnosc estaba en libertad en la fecha de entrega del premio, pero decidió no asistir a la ceremonia por temor de no poder regresar a Polonia. Su esposa y su hijo recogieron el galardón.

-Andréi Sájarov (1975)

El físico y disidente a favor de los derechos humanos no pudo asistir a la ceremonia, debido a que la Unión Soviética le negó el permiso para salir del país. Su esposa Yelena Bónner, también activista de derechos humanos, recibió el premio.

-Henry Kissinger y Lec Duc Tho (1973)

Fueron premiados por lograr una efímera tregua en Vietnam, pero Le Duc Tho rechazó el premio, acusando que la tregua no se respetaba; en tanto, Kissinger no viajó a Oslo por temor a manifestaciones.

-Carl von Ossietzky (1935)

El periodista pacifista alemán se encontraba en un campo de concentración nazi el día de la ceremonia, por lo que no pudo acudir a recibir el premio.