Salió María Corina Machado de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo: NYT
La opositora venezolana buscó estar presente en la ceremonia para recibir el Nobel de la Paz, pero no lo logró, aunque confirmó que llegará en las próximas horas
La opositora venezolana María Corina Machado salió de Venezuela en barco para intentar estar en Oslo, Noruega, y recibir el Premio Nobel de la Paz, pero no llegó a tiempo, informó el diario estadounidense The Wall Street Journal.
Citando a fuentes gubernamentales, informaron que Machado viajó en secreto a la isla caribeña de Curazao, a menos de 80 kilómetros de Venezuela, para después dirigirse a Noruega.
Sin embargo, el diario detalló que Machado no logró llegar a tiempo a la ceremonia, aunque confirmó que en las próximas horas estará en la capital noruega.
Ante su ausencia, Ana Corina Sosa, hija de Machado, fue la encargada de recibir el premio a nombre de su madre y leyó un discurso durante la ceremonia en el que aseguró que Venezuela “volverá a respirar”.
“Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente”, pronunció Sosa desde el estrado del Ayuntamiento de Oslo, tras afirmar que “en unas horas” podrá abrazar a su madre después de dos años.
Según The Wall Street Journal, el desplazamiento de Machado la podría orillar a exiliarse, luego de haber pasado el último año escondida en Venezuela para no ser arrestada por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Pese a ello, la Nobel de la Paz ha manifestado su intención de volver a su país luego de su paso por Noruega.
LOS OTROS GALARDONADOS QUE NO RECOGIERON SU PREMIO
Como ocurrió con María Corina Machado, a lo largo de la historia otros ganadores del Premio Nobel tampoco asistieron a recoger su reconocimiento, ya sea por algún impedimento o por decisión propia. A continuación el listado:
-Narges Mohammadi (2023)
La activista iraní estaba en prisión cuando se entregó su premio, que recibieron sus hijos exiliados en Francia.
-Ales Bialiatski (2022)
El fundador de un grupo defensor de derechos humanos en Bielorrusia no recogió su premio por estar encarcelado, por lo que se le entregó a su esposa.
-Liu Xiaobo (2010)
El disidente chino, figura destacada del movimiento democrático de Tiananmen en 1989, estaba encarcelado y ninguno de sus familiares pudo recoger el premio.
-Aung San Suu Kyi (1991)
La disidente birmana estaba bajo arresto domiciliario y, aunque se le dio un permiso para acudir a recoger el premio, prefirió no hacerlo por temor a no poder volver. Su esposo e hijos recibieron el galardón.
-Lech Walesa (1983)
El dirigente del sindicato Solidarnosc estaba en libertad en la fecha de entrega del premio, pero decidió no asistir a la ceremonia por temor de no poder regresar a Polonia. Su esposa y su hijo recogieron el galardón.
-Andréi Sájarov (1975)
El físico y disidente a favor de los derechos humanos no pudo asistir a la ceremonia, debido a que la Unión Soviética le negó el permiso para salir del país. Su esposa Yelena Bónner, también activista de derechos humanos, recibió el premio.
-Henry Kissinger y Lec Duc Tho (1973)
Fueron premiados por lograr una efímera tregua en Vietnam, pero Le Duc Tho rechazó el premio, acusando que la tregua no se respetaba; en tanto, Kissinger no viajó a Oslo por temor a manifestaciones.
-Carl von Ossietzky (1935)
El periodista pacifista alemán se encontraba en un campo de concentración nazi el día de la ceremonia, por lo que no pudo acudir a recibir el premio.