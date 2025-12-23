Acuña: revientan ‘tiendita’ en la colonia Aeropuerto y aseguran cocaína

ACUÑA, COAH.- Un operativo de tipo cateo realizado en la colonia Aeropuerto dejó como resultado el aseguramiento de presunta droga al interior de un establecimiento comercial, como parte de acciones de investigación desarrolladas en el sector norte de Acuña.

De acuerdo con la información disponible, la diligencia fue ejecutada en una negociación conocida como Modelorama, ubicada sobre la calle Azcapotzalco. En el interior del inmueble fueron localizados 11 envoltorios tipo ziploc, de color amarillo traslúcido, que contenían en su interior polvo blanco con características similares a la cocaína.

El cateo se llevó a cabo luego de que una Jueza de Primera Instancia en Materia Penal emitiera la orden correspondiente, la cual fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. En el despliegue también participaron integrantes del Ejército Mexicano y de la Policía Civil Coahuila, quienes brindaron apoyo durante el aseguramiento del inmueble y la revisión del lugar.

La diligencia se desarrolló bajo un operativo coordinado, en el que los agentes ingresaron al establecimiento para realizar una inspección detallada, enfocada en la localización de sustancias ilícitas y otros indicios relacionados con posibles delitos contra la salud. Tras el hallazgo de los envoltorios, estos fueron asegurados conforme a los protocolos establecidos y puestos a disposición de la autoridad competente para su análisis y seguimiento legal.

Según lo informado, este tipo de acciones forma parte de una serie de cateos que se han venido realizando en distintos puntos de la ciudad, dirigidos a inmuebles que presuntamente operan de manera irregular como puntos de distribución de droga. Las investigaciones buscan identificar y desarticular este tipo de actividades clandestinas que se desarrollan en zonas habitacionales y comerciales.

Una vez concluida la diligencia, el inmueble quedó bajo resguardo mientras continúan las indagatorias correspondientes. Será el Ministerio Público quien determine la situación legal derivada del aseguramiento, así como las posibles responsabilidades que pudieran desprenderse de los hechos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas durante el operativo, ni se han dado a conocer mayores detalles sobre el avance de la carpeta de investigación. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para esclarecer el origen y destino de la sustancia asegurada, así como la posible relación del establecimiento con actividades ilícitas.

(Con información de medios locales)