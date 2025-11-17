Arranca en Ciudad Acuña empleo temporal que apoya a 250 familias

Acuña
/ 17 noviembre 2025
    Arranca en Ciudad Acuña empleo temporal que apoya a 250 familias
    Integrantes de las cuadrillas realizan labores de limpieza en distintos puntos de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El programa ‘Estamos Contigo’ ofrece ingresos temporales a quienes perdieron su trabajo por la desaceleración industrial

ACUÑA, COAH.- Con el inicio del programa de empleo temporal “Estamos Contigo”, el Gobierno Municipal de Acuña, en coordinación con el Gobierno del Estado, ofrece apoyo directo a 250 jefes y jefas de familia que enfrentan dificultades económicas derivadas de la pérdida de empleos y la desaceleración del sector industrial.

La iniciativa integra a las personas beneficiarias en cuadrillas de limpieza distribuidas por distintos sectores de la ciudad, donde realizan labores de mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos.

Estas actividades permiten a las familias contar con un ingreso temporal y, al mismo tiempo, contribuyen al bienestar comunitario.

El programa forma parte del Plan Emergente de Activación Económica “Estamos Contigo”, puesto en marcha en octubre, el cual contempla cinco ejes estratégicos dirigidos a promover la recuperación social y económica en la región.

$!Participantes realizan tareas de mantenimiento urbano en diferentes sectores.
Participantes realizan tareas de mantenimiento urbano en diferentes sectores. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades municipales destacaron que el empleo temporal es uno de los pilares del plan, diseñado para atender a quienes se han visto afectados por la situación económica actual.

Semanas atrás, en la Infoteca Municipal se realizó el registro de personas interesadas en integrarse a esta estrategia, principalmente de quienes habían perdido recientemente su fuente de trabajo.

Con ello, el municipio reafirma su compromiso de acompañar a las familias en momentos de dificultad y de generar alternativas para salir adelante mediante el trabajo comunitario.

