Arranca en Ciudad Acuña empleo temporal que apoya a 250 familias

ACUÑA, COAH.- Con el inicio del programa de empleo temporal “Estamos Contigo”, el Gobierno Municipal de Acuña, en coordinación con el Gobierno del Estado, ofrece apoyo directo a 250 jefes y jefas de familia que enfrentan dificultades económicas derivadas de la pérdida de empleos y la desaceleración del sector industrial.

La iniciativa integra a las personas beneficiarias en cuadrillas de limpieza distribuidas por distintos sectores de la ciudad, donde realizan labores de mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos.

Estas actividades permiten a las familias contar con un ingreso temporal y, al mismo tiempo, contribuyen al bienestar comunitario.

El programa forma parte del Plan Emergente de Activación Económica “Estamos Contigo”, puesto en marcha en octubre, el cual contempla cinco ejes estratégicos dirigidos a promover la recuperación social y económica en la región.