Coahuila registra siete inconformidades en El Buen Fin; Profeco recupera casi un millón de pesos para consumidores en el país

Coahuila se colocó entre los estados con menor número de inconformidades durante El Buen Fin, con siete casos atendidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en una jornada nacional que dejó casi un millón de pesos recuperados para compradores.

TE PUEDE INTERESAR: Concluye su trayectoria en INE Coahuila José Luis Vázquez; llega Miguel Castillo como encargado de despacho de la Vocalía

Hasta la tarde de ayer, la Profeco informó que había logrado la devolución de 998 mil 491 pesos a favor de consumidores, derivado de conciliaciones y asesorías brindadas en todo el país. En total, la dependencia ofreció 11 mil 579 asesorías, principalmente para orientar a los compradores sobre cómo hacer valer sus derechos en promociones y ofertas.

El organismo detalló que se han atendido 154 inconformidades, de las cuales 144 se resolvieron por conciliación. Los motivos más frecuentes fueron la negativa a entregar productos (34 casos), no respetar el precio anunciado (19) e incumplimiento de promociones (6).

La Ciudad de México concentró la mayor cantidad de quejas con 35, seguida del Estado de México (20), así como Michoacán y Tamaulipas con ocho cada uno.