Aseguran 13 kilos de mariguana y metanfetamina durante cateo en Acuña

Acuña
/ 13 enero 2026
    Aseguran 13 kilos de mariguana y metanfetamina durante cateo en Acuña
    Agentes de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron la orden de cateo la noche del domingo. FOTO: REDES SOCIALES

La intervención se realizó con una orden judicial derivada de una denuncia anónima y el caso quedó en manos del Ministerio Público Federal; no se reportaron detenidos

CIUDAD ACUÑA, COAH.— Un cateo realizado en un domicilio del fraccionamiento San Alberto derivó en el aseguramiento de una importante cantidad de droga, luego de un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la Región Norte II. La intervención se llevó a cabo la noche del domingo en una vivienda ubicada en la calle Sierra de México, en Ciudad Acuña.

De acuerdo con la información oficial, durante la diligencia fueron decomisados 13 kilogramos de mariguana y aproximadamente 340 gramos de metanfetamina, como parte de una investigación relacionada con delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a joven de Frontera hallado sin vida en Estación Barroterán

La acción fue ejecutada con base en una orden de cateo emitida por una jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, tras la integración de una carpeta de investigación. El procedimiento legal permitió a los agentes ingresar al inmueble para la búsqueda y aseguramiento de indicios relacionados con la presunta venta y almacenamiento de droga.

Durante el operativo, los elementos localizaron una báscula digital, así como múltiples bolsas de plástico transparente que contenían marihuana. Además, se aseguró una bolsa con 14 envoltorios pequeños de metanfetamina y varias hieleras en las que se encontraban paquetes rectangulares envueltos en plástico y cinta canela.

En el recuento final, las autoridades contabilizaron 13 paquetes de mariguana en una hielera, dos más en otra y 10 adicionales en una tercera, todos con características propias de esta droga. Parte del enervante también fue localizado en maletas dentro del domicilio cateado.

La investigación que dio origen al cateo se inició a partir de una denuncia anónima recibida por la autoridad ministerial, lo que permitió desarrollar las indagatorias necesarias para solicitar la orden judicial correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Termina doctora en acequia tras perder el control en Parras

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha confirmado de manera oficial si hubo personas detenidas durante el operativo. Asimismo, se informó que las investigaciones continúan para establecer la posible responsabilidad de quienes habitan o utilizan el inmueble intervenido.

La droga asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con el análisis del caso y las diligencias legales correspondientes. El expediente permanece en integración mientras avanzan las indagatorias para determinar el alcance de las actividades detectadas en el domicilio.

(Con información de medios locales)

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Acuña

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados
‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia

‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia
El poder de una llamada

El poder de una llamada
true

Manual para salvar cara frente a un ataque de EU
true

POLITICÓN: Fiscalía de NL es parte de la industria de la extorsión, como evidencia caso contra director de VANGUARDIA
Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama

Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump durante una reunión bilateral; a pesar de las tensiones.

La era del intervencionismo: Trump fractura a América Latina tras la captura de Maduro
Manifestantes en la Ciudad de México sostienen banderas de Venezuela y pancartas en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazando cualquier intento de intervención militar extranjera bajo el lema “México no se toca”.

Las amenazas de Trump y el ataque a Venezuela dejan a México en un dilema