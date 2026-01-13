Aseguran 13 kilos de mariguana y metanfetamina durante cateo en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.— Un cateo realizado en un domicilio del fraccionamiento San Alberto derivó en el aseguramiento de una importante cantidad de droga, luego de un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la Región Norte II. La intervención se llevó a cabo la noche del domingo en una vivienda ubicada en la calle Sierra de México, en Ciudad Acuña.

De acuerdo con la información oficial, durante la diligencia fueron decomisados 13 kilogramos de mariguana y aproximadamente 340 gramos de metanfetamina, como parte de una investigación relacionada con delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

La acción fue ejecutada con base en una orden de cateo emitida por una jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, tras la integración de una carpeta de investigación. El procedimiento legal permitió a los agentes ingresar al inmueble para la búsqueda y aseguramiento de indicios relacionados con la presunta venta y almacenamiento de droga.

Durante el operativo, los elementos localizaron una báscula digital, así como múltiples bolsas de plástico transparente que contenían marihuana. Además, se aseguró una bolsa con 14 envoltorios pequeños de metanfetamina y varias hieleras en las que se encontraban paquetes rectangulares envueltos en plástico y cinta canela.

En el recuento final, las autoridades contabilizaron 13 paquetes de mariguana en una hielera, dos más en otra y 10 adicionales en una tercera, todos con características propias de esta droga. Parte del enervante también fue localizado en maletas dentro del domicilio cateado.

La investigación que dio origen al cateo se inició a partir de una denuncia anónima recibida por la autoridad ministerial, lo que permitió desarrollar las indagatorias necesarias para solicitar la orden judicial correspondiente.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha confirmado de manera oficial si hubo personas detenidas durante el operativo. Asimismo, se informó que las investigaciones continúan para establecer la posible responsabilidad de quienes habitan o utilizan el inmueble intervenido.

La droga asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con el análisis del caso y las diligencias legales correspondientes. El expediente permanece en integración mientras avanzan las indagatorias para determinar el alcance de las actividades detectadas en el domicilio.

(Con información de medios locales)