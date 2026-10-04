Aseguran 81 paquetes de metanfetamina en cruce Acuña-Del Río

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    Aseguran 81 paquetes de metanfetamina en cruce Acuña-Del Río
    CBP localizó 81 paquetes ocultos en el panel lateral de una Ford Transit modelo 2018. CORTESÍA

Oficiales de CBP localizaron 29.36 kilogramos de presunta metanfetamina distribuidas en 81 paquetes ocultos dentro del vehículo

ACUÑA, COAH.- Un cargamento de metanfetamina de 29.36 kilogramos, valuado en aproximadamente 595 mil 185 dólares, fue asegurado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) cuando era introducido desde México a territorio estadounidense por la frontera entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas.

El aseguramiento ocurrió el 28 de septiembre en las instalaciones de importación del Puente Internacional Ciudad Acuña-Del Río, también conocido como Del Rio International Bridge, cruce que conecta directamente ambas ciudades sobre el río Bravo. Es decir, el vehículo había salido de Ciudad Acuña y se encontraba ingresando a Estados Unidos cuando fue sometido a revisión.

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De acuerdo con el reporte de CBP, un oficial envió a inspección secundaria una camioneta Ford Transit modelo 2018 conducida por un hombre de 59 años identificado como residente legal permanente de Estados Unidos.

“Detener los narcóticos fuertes en nuestros puertos de entrada es una prioridad máxima y esta incautación resalta el trabajo excepcional que realizan nuestros oficiales todos los días”, dijo la directora del puerto Liliana Flores, puerto de entrada de Del Rio.

Durante la revisión, los agentes utilizaron un sistema de inspección no intrusiva y posteriormente realizaron una búsqueda física. Dentro del panel lateral del lado del conductor localizaron 81 paquetes que contenían un total de 64.73 libras, equivalentes a aproximadamente 29.36 kilogramos, de presunta metanfetamina.

Las autoridades estadounidenses estimaron que el narcótico tendría un valor en el mercado ilícito de 595 mil 185 dólares.

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La directora del Puerto de Entrada de Del Río, Liliana Flores, señaló que la detección de narcóticos en los cruces internacionales continúa siendo una de las prioridades de CBP y destacó la utilización de distintos niveles de inspección para identificar cargamentos ocultos.

La droga fue asegurada por CBP, mientras que agentes de Homeland Security Investigations (HSI) detuvieron al conductor y abrieron una investigación criminal para determinar el origen y destino final del cargamento.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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