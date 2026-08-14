Aseguran aproximadamente 60 kilos de presunta cocaína que cruzó de Acuña a Texas

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    Aseguran aproximadamente 60 kilos de presunta cocaína que cruzó de Acuña a Texas
    Los paquetes con presunta cocaína fueron asegurados por agentes de CBP en el cruce fronterizo hacia Del Río, Texas. REDES SOCIALES

Agentes de CBP localizaron 49 paquetes ocultos en las puertas de una Dodge Durango; el conductor, un estadounidense de 29 años, fue detenido

ACUÑA, COAH.- Cerca de 59 kilogramos de presunta cocaína fueron asegurados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en una camioneta que cruzó desde Ciudad Acuña hacia Del Río, Texas, según información difundida por medios de la región con base en un reporte de la autoridad estadounidense.

El aseguramiento ocurrió en el puerto fronterizo que comunica ambas ciudades, luego de que una Dodge Durango modelo 2013 ingresara a las instalaciones para su revisión. La unidad era conducida por un ciudadano estadounidense de 29 años.

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De acuerdo con la información difundida, el vehículo pasó por un primer filtro y posteriormente fue enviado a una inspección secundaria. Durante esta revisión, los agentes utilizaron equipo de inspección no intrusiva y detectaron irregularidades en la unidad.

Al revisar los paneles laterales de las puertas fueron localizados 49 paquetes que contenían una sustancia identificada preliminarmente como cocaína. El cargamento registró un peso total de 129.67 libras, equivalentes a aproximadamente 58.8 kilogramos.

Según el reporte atribuido a CBP, el valor estimado de la droga en el mercado negro asciende a un millón 731 mil 425 dólares.

La directora del puerto, Liliana Flores, señaló que el uso de tecnología de inspección permitió detectar el cargamento oculto en el vehículo.

Tras el hallazgo, el conductor fue detenido y quedó a disposición de las autoridades estadounidenses. CBP inició las investigaciones correspondientes para determinar el origen del cargamento y continuar con el proceso derivado del aseguramiento.

Hasta el momento, la información disponible no establece de manera oficial dónde fue cargada la presunta droga ni la ruta que siguió antes de que el vehículo llegara al cruce internacional.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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