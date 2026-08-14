Trabajador habría matado a su patrón tras discusión en rancho de Piedras Negras

De acuerdo con información que circula, la víctima fue identificada como Aureliano Téllez. El hombre habría acudido al rancho acompañado de su hijo para llevar víveres al trabajador encargado de cuidar el lugar.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 67 años murió después de ser atacado con una escopeta presuntamente por uno de sus trabajadores, tras una discusión registrada en un rancho ubicado en las inmediaciones de la carretera Piedras Negras -Acuña.

Los reportes señalan que, una vez en el inmueble, se produjo una discusión entre el propietario y su empleado, identificado como Juan “N”. Las causas que originaron el altercado no han sido precisadas oficialmente.

Según la versión proporcionada por el hijo de la víctima y retomada por medios locales, durante la discusión el trabajador habría tomado una escopeta que se encontraba en el lugar y disparó en dos ocasiones contra el hombre.

Uno de los impactos alcanzó a la víctima en el abdomen y otro en uno de sus brazos. Debido a la gravedad de las heridas, su hijo lo trasladó por sus propios medios al Hospital General Salvador Chavarría, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras la agresión, el presunto responsable habría abandonado el rancho a bordo de una camioneta Dodge Ram de color blanco. Hasta los últimos reportes disponibles, no se había confirmado oficialmente su detención.

Elementos de seguridad y agentes investigadores iniciaron las diligencias correspondientes para localizar al señalado y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

La causa oficial de la muerte deberá ser determinada mediante la necropsia de ley, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.