Trabajador habría matado a su patrón tras discusión en rancho de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Trabajador habría matado a su patrón tras discusión en rancho de Piedras Negras
    El hombre fue trasladado al Hospital General Salvador Chavarría, donde posteriormente murió. ARCHIVO

El hombre de 67 años recibió dos disparos de escopeta y murió después de ser trasladado al Hospital General Salvador Chavarría; el presunto agresor huyó

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 67 años murió después de ser atacado con una escopeta presuntamente por uno de sus trabajadores, tras una discusión registrada en un rancho ubicado en las inmediaciones de la carretera Piedras Negras-Acuña.

De acuerdo con información que circula, la víctima fue identificada como Aureliano Téllez. El hombre habría acudido al rancho acompañado de su hijo para llevar víveres al trabajador encargado de cuidar el lugar.

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Los reportes señalan que, una vez en el inmueble, se produjo una discusión entre el propietario y su empleado, identificado como Juan “N”. Las causas que originaron el altercado no han sido precisadas oficialmente.

Según la versión proporcionada por el hijo de la víctima y retomada por medios locales, durante la discusión el trabajador habría tomado una escopeta que se encontraba en el lugar y disparó en dos ocasiones contra el hombre.

Uno de los impactos alcanzó a la víctima en el abdomen y otro en uno de sus brazos. Debido a la gravedad de las heridas, su hijo lo trasladó por sus propios medios al Hospital General Salvador Chavarría, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras la agresión, el presunto responsable habría abandonado el rancho a bordo de una camioneta Dodge Ram de color blanco. Hasta los últimos reportes disponibles, no se había confirmado oficialmente su detención.

Elementos de seguridad y agentes investigadores iniciaron las diligencias correspondientes para localizar al señalado y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

La causa oficial de la muerte deberá ser determinada mediante la necropsia de ley, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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