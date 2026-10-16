Aseguran cuatro Camaro tras reportes de carreras en libramiento de Acuña

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, cuando varios automovilistas alertaron al sistema de emergencias 911 sobre las maniobras que realizaban los conductores. De acuerdo con los reportes, estas acciones estuvieron a punto de provocar accidentes con otros vehículos que circulaban por la zona.

ACUÑA, COAH.- Cuatro conductores de automóviles deportivos Chevrolet Camaro fueron detenidos por elementos de Seguridad Pública Municipal, luego de ser reportados por presuntamente realizar carreras, derrapes y giros conocidos como “donas” sobre el libramiento Jesús María Ramón, en Ciudad Acuña.

Tras recibir el aviso, elementos del Mando Coordinado se movilizaron al lugar y, con apoyo de personal de la corporación, lograron interceptar a los cuatro conductores involucrados.

Los vehículos fueron asegurados y enviados al corralón municipal, mientras que los propietarios deberán cubrir las multas correspondientes para realizar los trámites necesarios y recuperar las unidades.

De acuerdo con los reportes sobre el incidente, los cuatro Camaro portaban placas de una organización de protección vehicular conocida como ONAPAFA. Sin embargo, no se precisó si esta condición estuvo relacionada con la intervención de los agentes, motivada por las maniobras peligrosas.

Las autoridades buscan evitar que este tipo de prácticas continúen en las vialidades, debido al riesgo que representan tanto para quienes las realizan como para el resto de los automovilistas.

El operativo se llevó a cabo en un sector donde, aproximadamente 10 días antes, se registró otro accidente vial que dejó dos menores de edad sin vida. Este antecedente vuelve a poner la atención sobre los riesgos de conducir a exceso de velocidad o realizar maniobras imprudentes en espacios abiertos al tránsito.

(Con información de medios locales)