Piedras Negras: CANACAR llama a revisar estímulo fiscal para acreditamiento de casetas

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    Piedras Negras: CANACAR llama a revisar estímulo fiscal para acreditamiento de casetas
    La CANACAR pide mantener el umbral de 300 millones de pesos para acceder al estímulo fiscal por el pago de peajes. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El organismo pide a Hacienda y al Congreso acuerdos concretos para preservar la operación de las empresas y evitar afectaciones al país

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) llamó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Cámara de Diputados y al Senado a revisar las condiciones de acceso al estímulo fiscal por el pago de peajes y atender las alternativas presentadas por el sector.

En un comunicado, el organismo reafirmó su propósito de mantener en movimiento las mercancías y contribuir al desarrollo de México. Aunque su actuación seguirá siendo responsable y respetuosa de las instituciones, advirtió que no puede permanecer al margen de decisiones que comprometan la viabilidad de las empresas transportistas, sus inversiones y las fuentes de empleo que generan.

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“No estamos pidiendo privilegios ni pretendemos dejar de cumplir nuestras obligaciones fiscales”, afirmó en conferencia de prensa Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR. El dirigente señaló que el sector requiere condiciones que reconozcan su realidad económica y le permitan continuar prestando un servicio indispensable para el país.

Como parte de las gestiones, CANACAR ha sostenido reuniones con representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ha participado en mesas de trabajo y ha presentado argumentos y alternativas. También mantiene interlocución con otras cámaras y asociaciones para impulsar la atención de la problemática. Aunque reconoció la disposición de las autoridades para escuchar sus planteamientos, advirtió que los encuentros aún no han producido la respuesta que los transportistas necesitan.

Entre las propuestas de su dirigente nacional están mantener el umbral de ingresos de 300 millones de pesos para acceder al estímulo fiscal del acreditamiento de casetas de peaje, y que el límite de 250 millones de pesos opere de manera proporcional, permitiendo aplicar el acreditamiento hasta ese monto sin extenderlo a los ingresos excedentes.

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El organismo señaló que el objetivo central es equilibrar la política fiscal con la continuidad operativa, la competitividad y la estabilidad de las empresas. “Hemos acudido a mesas de trabajo, hemos presentado argumentos, hemos propuesto alternativas. Lo que pedimos es que nuestras razones se traduzcan en decisiones”, sostuvo Ramos Melo.

La Cámara subrayó que esta discusión no debe limitarse a una cifra o a un artículo de la Ley de Ingresos. Las decisiones fiscales inciden directamente en la capacidad de las empresas para invertir, cumplir sus compromisos y sostener el traslado de mercancías en un entorno complejo, marcado por los retos de la inseguridad carretera. A estas presiones se suman los recursos extraordinarios destinados a proteger a los operadores y las unidades, así como los tiempos y trámites para recuperar y reincorporar vehículos robados.

CANACAR apostó por el diálogo y exigió que se traduzca en soluciones prontas. Aclaró que no busca afectar al país, pero advirtió que no es permisible comprometer la viabilidad de quienes lo mantienen en movimiento. “Es momento de que Hacienda y el Congreso actúen: proteger al autotransporte de carga es proteger el abasto, el empleo y la economía de México”, concluyó.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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