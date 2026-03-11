Asume Norma Judith Catache dirección de la Escuela de Sistemas de la UAdeC Unidad Norte

La Escuela de Sistemas “Prof. Marcial Ruiz Vargas” de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) tiene nueva directora. Norma Judith Catache Rizo rindió protesta para encabezar el plantel en un acto realizado en el auditorio de la institución, en la ciudad de Acuña.

La ceremonia fue encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez, quien señaló que el proceso para definir la nueva dirección reflejó la capacidad de la comunidad universitaria para construir acuerdos en torno a un proyecto académico común.

Durante su mensaje, el rector resaltó que en la Unidad Norte las mujeres ocupan 52.9 por ciento de las direcciones de unidades académicas. Agregó que esto evidencia que existen condiciones para que participen en espacios de decisión y liderazgo dentro de la institución.

También manifestó el respaldo de la administración central al plan de trabajo de la nueva directora y confió en que el plantel continuará fortaleciendo sus proyectos académicos, especialmente ante el crecimiento de la demanda de talento en áreas tecnológicas e innovación.

Durante el evento, Norma Judith Catache Rizo señaló que asumir la dirección de la escuela representa uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la institución.