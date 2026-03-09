UAdeC anuncia curso especializado en comunicación no verbal y atención a crisis para prevenir el suicidio

La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en alianza estratégica con el Centro de Psicología Cognitivo Conductual de Monterrey (CPCCM), anunció la realización del curso especializado “Comunicación no verbal no consciente y Psicología de urgencias y emergencias aplicadas a la prevención del suicidio”, una capacitación orientada a fortalecer las habilidades de profesionales que intervienen en situaciones de crisis.

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA PRIMEROS RESPONDIENTES

Durante una conferencia de prensa realizada en el Foro de Grupos y Talleres de la UAdeC, autoridades universitarias informaron que la capacitación se llevará a cabo los días 18 y 19 de mayo de 2026 en el Centro Cultural Universitario de la UAdeC, con una duración total de 14 horas.

En el anuncio participaron la subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación de Extensión Universitaria, Daniela Valdez Barrón; el director de la Facultad de Psicología, José González Tovar; la coordinadora de la Maestría en Psicología de la UAdeC, Alicia Hernández Montaño, y la directora del CPCCM, Minerva Cázares Escalera.

ESPECIALISTAS INTERNACIONALES COMPARTIRÁN EXPERIENCIAS

El programa será impartido por dos especialistas con reconocimiento internacional: Pedro Martín-Barrajón, psicólogo experto en emergencias y prevención del suicidio con amplia trayectoria en intervención en crisis en España, y Juan Manuel García, especialista en comunicación no verbal y análisis del comportamiento aplicado a contextos de seguridad y salud mental.

Ambos expertos compartirán herramientas prácticas para identificar señales de alerta y actuar de manera efectiva ante situaciones de alto riesgo.

COMUNICACIÓN NO VERBAL; UNA HERRAMIENTA CLAVE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

A diferencia de capacitaciones tradicionales, el curso se enfocará en el análisis de la comunicación no verbal y no consciente, un recurso que permite a los primeros respondientes detectar señales de alerta que con frecuencia pasan desapercibidas en contextos de emergencia.