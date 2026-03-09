UAdeC anuncia curso especializado en comunicación no verbal y atención a crisis para prevenir el suicidio
Especialistas internacionales impartirán en mayo una capacitación dirigida a psicólogos, médicos, paramédicos y cuerpos de seguridad para fortalecer la detección temprana de señales de riesgo suicida
La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en alianza estratégica con el Centro de Psicología Cognitivo Conductual de Monterrey (CPCCM), anunció la realización del curso especializado “Comunicación no verbal no consciente y Psicología de urgencias y emergencias aplicadas a la prevención del suicidio”, una capacitación orientada a fortalecer las habilidades de profesionales que intervienen en situaciones de crisis.
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA PRIMEROS RESPONDIENTES
Durante una conferencia de prensa realizada en el Foro de Grupos y Talleres de la UAdeC, autoridades universitarias informaron que la capacitación se llevará a cabo los días 18 y 19 de mayo de 2026 en el Centro Cultural Universitario de la UAdeC, con una duración total de 14 horas.
En el anuncio participaron la subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación de Extensión Universitaria, Daniela Valdez Barrón; el director de la Facultad de Psicología, José González Tovar; la coordinadora de la Maestría en Psicología de la UAdeC, Alicia Hernández Montaño, y la directora del CPCCM, Minerva Cázares Escalera.
ESPECIALISTAS INTERNACIONALES COMPARTIRÁN EXPERIENCIAS
El programa será impartido por dos especialistas con reconocimiento internacional: Pedro Martín-Barrajón, psicólogo experto en emergencias y prevención del suicidio con amplia trayectoria en intervención en crisis en España, y Juan Manuel García, especialista en comunicación no verbal y análisis del comportamiento aplicado a contextos de seguridad y salud mental.
Ambos expertos compartirán herramientas prácticas para identificar señales de alerta y actuar de manera efectiva ante situaciones de alto riesgo.
COMUNICACIÓN NO VERBAL; UNA HERRAMIENTA CLAVE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
A diferencia de capacitaciones tradicionales, el curso se enfocará en el análisis de la comunicación no verbal y no consciente, un recurso que permite a los primeros respondientes detectar señales de alerta que con frecuencia pasan desapercibidas en contextos de emergencia.
Este enfoque busca fortalecer la capacidad de observación y respuesta inmediata en escenarios donde cada minuto puede ser determinante para salvar una vida.
DIRIGIDO A PERSONAL DE SALUD, SEGURIDAD Y DOCENTES
La capacitación está dirigida a profesionales de la psicología, medicina y enfermería, así como a paramédicos, policías, personal de Protección Civil y bomberos, además de docentes, orientadores educativos y personas interesadas en la gestión de crisis, contención emocional e intervención inmediata.
El costo será de mil 750 pesos en precio preferencial para estudiantes de la UAdeC y de 2 mil 750 pesos para el público en general. Ambas tarifas estarán vigentes hasta el 31 de marzo, además de que se ofrecerán descuentos especiales para grupos de 10 personas o más.
CONTEXTO QUE REFUERZA LA NECESIDAD DE PREVENCIÓN
Los organizadores señalaron que el programa cobra especial relevancia ante el contexto actual, ya que en Coahuila se registra una tasa de 10.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, lo que subraya la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana e intervención especializada.