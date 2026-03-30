Ayudando con Amor realiza jornada de apoyo en el CRMA de Acuña

“Con mucho cariño y compromiso realizamos una jornada de apoyo en el Centro de Rehabilitación para Mujeres en Acuña. Entregamos despensas para ofrecerles sustento y recordarles que no están solas en su lucha contra las adicciones” , expresó Martínez.

ACUÑA, COAH.– La presidenta de la Asociación Ayudando con Amor, Cinthia Verónica Martínez, visitó el Centro de Rehabilitación para Mujeres Yahve Kjail en Acuña , donde convivió con las residentes y les brindó apoyo.

La presidenta subrayó que cada acción emprendida por la asociación representa un acto de amor y solidaridad, y busca reafirmar a las mujeres que no son una carga, sino parte de una comunidad que las acompaña en su camino hacia la recuperación y la esperanza.

Martínez recordó que Ayudando con Amor ofrece diversos apoyos a la comunidad en general, respaldados por profesionales en educación, abogacía y psicología, con el objetivo de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Asimismo, destacó que la prioridad de la asociación son las mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores que enfrentan padecimientos crónicos, abandono o situaciones de soledad.