Ayudando con Amor realiza jornada de apoyo en el CRMA de Acuña

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Acuña
/ 30 marzo 2026
    Ayudando con Amor realiza jornada de apoyo en el CRMA de Acuña
    La visita incluyó convivencia y entrega de ayuda a mujeres en proceso de rehabilitación. Cortesía

La asociación también brinda apoyo profesional en áreas como educación, derecho y psicología a la comunidad

ACUÑA, COAH.– La presidenta de la Asociación Ayudando con Amor, Cinthia Verónica Martínez, visitó el Centro de Rehabilitación para Mujeres Yahve Kjail en Acuña, donde convivió con las residentes y les brindó apoyo.

“Con mucho cariño y compromiso realizamos una jornada de apoyo en el Centro de Rehabilitación para Mujeres en Acuña. Entregamos despensas para ofrecerles sustento y recordarles que no están solas en su lucha contra las adicciones”, expresó Martínez.

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La presidenta subrayó que cada acción emprendida por la asociación representa un acto de amor y solidaridad, y busca reafirmar a las mujeres que no son una carga, sino parte de una comunidad que las acompaña en su camino hacia la recuperación y la esperanza.

Martínez recordó que Ayudando con Amor ofrece diversos apoyos a la comunidad en general, respaldados por profesionales en educación, abogacía y psicología, con el objetivo de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Asimismo, destacó que la prioridad de la asociación son las mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores que enfrentan padecimientos crónicos, abandono o situaciones de soledad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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