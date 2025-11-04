Brigada del Registro Civil brinda certeza jurídica a familias de Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.- Cientos de personas acudieron al Centro de Gobierno de esta ciudad para aprovechar la Brigada del Registro Civil organizada por el Gobierno del Estado a través del programa Mejora Coahuila, que ofreció servicios gratuitos de registro, corrección de datos y trámites de documentos oficiales para habitantes nacidos en Coahuila.

Francisco Carmona Saracho, coordinador regional de Mejora Coahuila, destacó que estas jornadas reflejan el compromiso del gobernador con la certeza jurídica de las y los coahuilenses, especialmente en lo que respecta a su identidad legal.

Durante el primer día de actividades, se atendió a personas que realizaron su registro por primera vez y a otras que acudieron a corregir errores en sus actas de nacimiento.

Carmona informó que este martes se entregarán las actas corregidas a bajo costo, y se ofrecerán además trámites para obtener actas de nacimiento —tanto de Coahuila como de otros estados—, así como documentos de matrimonio, divorcio y defunción.

El funcionario señaló que debido al alto número de personas con inconsistencias en sus documentos, estas brigadas se desarrollan periódicamente en distintas regiones del estado. En Acuña, explicó, esta es la tercera jornada que se lleva a cabo en lo que va del año.