Brigada del Registro Civil brinda certeza jurídica a familias de Ciudad Acuña

Acuña
/ 4 noviembre 2025
    Brigada del Registro Civil brinda certeza jurídica a familias de Ciudad Acuña
    Cientos de personas acudieron al Centro de Gobierno para aprovechar los servicios del Registro Civil. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Durante el primer día se atendieron cientos de solicitudes de registro y corrección de actas

ACUÑA, COAH.- Cientos de personas acudieron al Centro de Gobierno de esta ciudad para aprovechar la Brigada del Registro Civil organizada por el Gobierno del Estado a través del programa Mejora Coahuila, que ofreció servicios gratuitos de registro, corrección de datos y trámites de documentos oficiales para habitantes nacidos en Coahuila.

Francisco Carmona Saracho, coordinador regional de Mejora Coahuila, destacó que estas jornadas reflejan el compromiso del gobernador con la certeza jurídica de las y los coahuilenses, especialmente en lo que respecta a su identidad legal.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrecen mastografías gratuitas en Acuña para detección temprana de cáncer de mama

Durante el primer día de actividades, se atendió a personas que realizaron su registro por primera vez y a otras que acudieron a corregir errores en sus actas de nacimiento.

Carmona informó que este martes se entregarán las actas corregidas a bajo costo, y se ofrecerán además trámites para obtener actas de nacimiento —tanto de Coahuila como de otros estados—, así como documentos de matrimonio, divorcio y defunción.

El funcionario señaló que debido al alto número de personas con inconsistencias en sus documentos, estas brigadas se desarrollan periódicamente en distintas regiones del estado. En Acuña, explicó, esta es la tercera jornada que se lleva a cabo en lo que va del año.

Temas


acta de nacimiento
Registros

Localizaciones


Acuña

true

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
true

‘Yo no fui, fue Teté’, el estribillo exculpatorio de la 4T
true

Sheinbaum copia a Peña Nieto su ‘Plan Michoacán’
Labor. El colorido stand de Etiqus, empresa saltillense especializada en etiquetas premium, cautivó a los asistentes del Festival Mundo Mezcal 2025 con su propuesta que fusiona tecnología, diseño y tradición mexicana.

Coahuila brilla en festival ‘Mezcalero’