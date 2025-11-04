Ofrecen mastografías gratuitas en Acuña para detección temprana de cáncer de mama

ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer de mama, la Unidad Médica La Esperanza incorporó un mastógrafo que permitirá a cientos de mujeres acceder gratuitamente a estudios de radiografía mamaria.

Cariño Estrada Lomelí, directora de la institución, informó que este servicio está dirigido a mujeres de entre 40 y 69 años que no cuenten con seguridad social en el IMSS o el ISSSTE. Las interesadas pueden acudir directamente a la Unidad para solicitar una cita y ser programadas para su estudio.

Explicó que el examen consiste en comprimir suavemente cada mama entre dos placas para obtener imágenes de rayos X que permiten detectar posibles anomalías, como tumores o microcalcificaciones.

“La mastografía puede realizarse como parte de un control preventivo en mujeres sin síntomas o como herramienta diagnóstica en quienes presentan señales de alerta”, indicó.

Estrada Lomelí subrayó que Coahuila, y particularmente el municipio de Acuña, se encuentran entre los primeros lugares del país en incidencia de cáncer de mama, con un alto número de fallecimientos asociados a esta enfermedad.

“Una detección oportuna puede marcar la diferencia en el tratamiento y pronóstico del cáncer; por eso hacemos un llamado a las mujeres a aprovechar esta oportunidad de manera gratuita”, concluyó.