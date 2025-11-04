Ofrecen mastografías gratuitas en Acuña para detección temprana de cáncer de mama

Acuña
/ 4 noviembre 2025
    Ofrecen mastografías gratuitas en Acuña para detección temprana de cáncer de mama
    Personal médico de La Esperanza invita a las mujeres acuñenses a realizarse la mastografía preventiva. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

La Unidad Médica La Esperanza instaló un nuevo mastógrafo que permitirá atender sin costo a mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social

ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer de mama, la Unidad Médica La Esperanza incorporó un mastógrafo que permitirá a cientos de mujeres acceder gratuitamente a estudios de radiografía mamaria.

Cariño Estrada Lomelí, directora de la institución, informó que este servicio está dirigido a mujeres de entre 40 y 69 años que no cuenten con seguridad social en el IMSS o el ISSSTE. Las interesadas pueden acudir directamente a la Unidad para solicitar una cita y ser programadas para su estudio.

TE PUEDE INTERESAR: Equipan a bomberos de Monclova para mejorar las atenciones a la ciudadanía

Explicó que el examen consiste en comprimir suavemente cada mama entre dos placas para obtener imágenes de rayos X que permiten detectar posibles anomalías, como tumores o microcalcificaciones.

“La mastografía puede realizarse como parte de un control preventivo en mujeres sin síntomas o como herramienta diagnóstica en quienes presentan señales de alerta”, indicó.

Estrada Lomelí subrayó que Coahuila, y particularmente el municipio de Acuña, se encuentran entre los primeros lugares del país en incidencia de cáncer de mama, con un alto número de fallecimientos asociados a esta enfermedad.

“Una detección oportuna puede marcar la diferencia en el tratamiento y pronóstico del cáncer; por eso hacemos un llamado a las mujeres a aprovechar esta oportunidad de manera gratuita”, concluyó.

Temas


Cáncer
Examenes
Salud

Localizaciones


Acuña

true

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
true

Coahuila: Fracking, ¿sí o no? Se trata de un dilema real
true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
Simón Espinoza Pérez trabajó casi 40 años en el Alto Horno 5 de AHMSA.

Fallece Simón Espinoza, otro exobrero de AHMSA sin recibir su liquidación
La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
Esta fotografía del 26 de octubre de 2025 muestra el barco de guerra estadounidense USS Gravely, en Puerto España, Trinidad y Tobago.

¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones
Un dron explosivo espera mientras los civiles salen de la zona con un pequeño perro blanco y negro abriendo camino.

Rusia masacra a ancianos ucranianos y a un perro que portaba una bandera blanca en un terrible ataque con drones