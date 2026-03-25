Saltillo: alertan por multas de 50 mdp y cárcel por piratería del Mundial 2026
El uso no autorizado de marcas protegidas por la FIFA puede derivar en sanciones penales de hasta 10 años de prisión y el cierre de negocios
De cara a la Copa del Mundo 2026, México y sus ciudades sede enfrentan un escenario complejo en materia de propiedad intelectual, marcado por el aumento de la piratería, fenómeno que genera pérdidas anuales por 43 mil millones de pesos, de acuerdo con la firma legal especializada Arochi & Lindner.
Diana Martínez, counsel de la firma, explicó en entrevista para VANGUARDIA que el torneo se desarrollará en un contexto internacional y económico retador, influido por las renegociaciones del T-MEC y el entorno político actual. Se estima que el evento atraerá a más de cinco millones de visitantes y dejará una derrama económica de entre 1.8 y 3 mil millones de dólares.
Sin embargo, advirtió que en los últimos años se ha registrado un repunte en la piratería, asociado a la disminución de operativos penales por parte de autoridades federales. Aunque el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha realizado acciones administrativas, estas resultan limitadas frente al crecimiento del mercado ilegal, que tan solo en el sector textil provoca la pérdida de 70 mil empleos anuales.
“Se percibe un incremento importante respecto a cómo se vivía el fenómeno de la piratería antes de que dejaran de realizarse este tipo de acciones penales”, señaló Martínez.
La especialista indicó que la camiseta de la Selección Mexicana es el producto más pirateado, al representar el 26.3 por ciento de las compras de artículos apócrifos en el país. Recordó que, desde el Mundial de Rusia, el uniforme nacional ha sido uno de los más vendidos a nivel global, agotando constantemente las existencias oficiales.
A la par, la piratería digital de transmisiones deportivas genera pérdidas por 6 mil 500 millones de dólares anuales en América Latina, además de exponer a los usuarios a riesgos como robo de datos y malware.
SANCIONES Y MARCO LEGAL
La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial otorga al IMPI facultades para asegurar mercancía y suspender actividades comerciales, con multas que pueden alcanzar los 29 millones de pesos. En el ámbito penal, la falsificación de marcas contempla penas de entre tres y diez años de prisión, además de sanciones económicas que superan los 50 millones de pesos.
Para vendedores ambulantes en entidades como Coahuila, las sanciones pueden ir de tres a ocho años de cárcel.
Martínez también advirtió sobre el llamado ambush marketing, práctica mediante la cual empresas buscan beneficiarse del evento sin ser patrocinadores oficiales, vulnerando derechos de propiedad intelectual.
REGLAS PARA EL COMERCIO LOCAL
Como parte de las medidas para proteger los derechos comerciales, se establecerán “Zonas Limpias” alrededor de estadios y áreas de Fan Fest, donde estará prohibida la venta de mercancía no autorizada.
Para negocios en ciudades como Saltillo o Torreón, la recomendación es utilizar elementos genéricos. “Siluetas abstractas de jugadores o canchas estilizadas no generan riesgo legal”, explicó la experta. En contraste, el uso de nombres de jugadores, mascotas oficiales o el escudo de la Federación Mexicana de Futbol requiere licencias específicas.
El IMPI mantiene vigente el “Operativo Limpieza” desde diciembre de 2024. Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, la autoridad decomisó mercancía pirata por 855 millones de pesos. En Saltillo, durante 2025, se realizaron aseguramientos en tiendas de origen asiático que comercializaban productos que simulaban marcas reconocidas.
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
Detrás de la piratería operan redes del crimen organizado que utilizan estas actividades para lavado de dinero, evasión fiscal e incluso explotación infantil. Martínez subrayó que, aunque socialmente se percibe como un delito menor, sus efectos son profundos en la economía formal.
Además, la falta de protección a la propiedad industrial desincentiva la innovación y la inversión, al permitir que terceros lucren con desarrollos ajenos sin asumir costos.
FIFA BLINDA SUS MARCAS
La FIFA ha registrado ante el IMPI un total de 344 marcas relacionadas con el Mundial 2026, incluyendo términos como “FIFA”, “México 2026” y “United 2026”, así como el logotipo oficial, el trofeo, el balón y las mascotas Zayu, Maple y Clutch.
También cuenta con registros de ediciones anteriores, nombres de ciudades sede y diversas variantes gráficas del torneo. Incluso frases como “FIFA Fan Festival” y “We Are Mexico City” forman parte de su portafolio protegido.
La protección de estos activos será clave en un evento que, además de su relevancia deportiva, representa un reto significativo en materia legal y comercial para el país.
ESTOS SON 65 REGISTROS DE LA FIFA
We Are Monterrey
We Are Mexico City
We Are Guadalajara
Mundial 2026
Mundial de Clubes FIFA
Fame Your Game
Miami 2026
Los Angeles 2026
Living Football
FIFA ENATIONS CUP
FIFA ECLUB WORLD CUP
FAN FESTIVAL
MAPLE 26 FIFA 1
OFFICIAL LICENSED PRODUCT
MUNDIAL 2018
(silueta trofeo)
FIFA QUALITY
MEXICO 2026
ATLANTA 2026
BOSTON 2026
DALLAS 2026
HOUSTON 2026
KANSAS CITY 2026
NEW YORK / NEW JERSEY 2026
PHILADELPHIA 2026
“SAN FRANCISCO 2026”
SEATTLE 2026
MEXICO CITY 2026
CIUDAD DE MÉXICO 2026
MONTERREY 2026
GUADALAJARA 2026
TORONTO 2026
VANCOUVER 2026
WORLD CUP 2026
SOMOS 26
WE ARE 26
FIFA TOTAL FAN EXPERIENCE
TAKE IT TO THE WORLD
WORLD CUP
BRAZIL 2027
MEXICO 70
MEXICO 86
FIFA WOMEN’S CHAMPIONS CUP
EWORLD CUP
WORLD CUP FRANCE 98
KOREA JAPAN 2002
FIFA WORLD CUP
FIFA
MUNDIAL 2006
FIFA GOLDEN BALL
BEYOND GREATNESS
NOW IS ALL
BEAT AS ONE
FIFA COLLECT
GRANDEZA SIN LÍMITES
(logotipo 26)
COPA MUNDIAL DE LA FIFA
UNITED 2026
CANADA 2026
USA 2026
(LOGOTIPO 26 Y TROFEO)
(IMAGEN PIQUE)
(IMAGEN JUANITO)
26 FIFA WORLD CUP FIFA
JULES RIMET CUP