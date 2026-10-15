Capturan en Acuña a estadounidense buscado en Alabama

ACUÑA, COAH.— Un estadounidense buscado por autoridades de Alabama por presuntos delitos de posesión y distribución de marihuana y cocaína fue detenido en Ciudad Acuña y entregado al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos mediante una deportación controlada. El hombre fue identificado como Óscar Bernal, de 53 años. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal lo localizaron en una colonia del poniente de la ciudad, después de desarrollar labores de inteligencia para establecer su ubicación.

De acuerdo con la información del caso, la captura ocurrió durante el fin de semana previo a la difusión del reporte. Los investigadores ya trabajaban en su búsqueda por la existencia de una orden de arresto vigente en territorio estadounidense. Una vez detenido, Bernal fue canalizado al Instituto Nacional de Migración. Personal de esa dependencia coordinó con la corporación investigadora el procedimiento para trasladarlo al puente internacional y efectuar su entrega. En el cruce fronterizo, agentes del Servicio de Alguaciles, conocido como U.S. Marshals Service, recibieron al detenido. El requerimiento que motivó su búsqueda corresponde a los señalamientos por drogas en Alabama. La operación comprendió la localización y captura a cargo de agentes mexicanos, la intervención de la autoridad migratoria y la recepción por parte de la corporación estadounidense.

Como contexto, el U.S. Marshals Service cuenta con una Oficina de Operaciones Internacionales que coordina investigaciones sobre personas buscadas fuera de Estados Unidos. Su trabajo incluye intercambio de información y colaboración con autoridades extranjeras para localizar a fugitivos. La agencia explica que carece de jurisdicción fuera de su país, por lo que depende de la cooperación con los gobiernos correspondientes. También mantiene una oficina en México y vínculos con corporaciones que operan en la frontera, como parte de sus tareas de búsqueda internacional.