Cateo deja dos detenidos en la colonia Infonavit de Acuña

ACUÑA, COAH.- Un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) derivó en la intervención de un domicilio ubicado en la colonia Infonavit, donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con la venta de narcóticos. La diligencia, efectuada durante la mañana del viernes, concluyó con la detención de dos personas y el aseguramiento del inmueble, en Acuña.

La acción judicial se llevó a cabo en una vivienda situada sobre la calle Raúl R. González, luego de que autoridades reunieran información que apuntaba a que el lugar era utilizado como un punto de distribución de droga. Tras integrar los datos necesarios, se obtuvo una orden de cateo, con la cual se procedió a intervenir el domicilio.

Elementos de la AIC arribaron al sitio con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, estableciendo un perímetro de seguridad para evitar el tránsito de personas ajenas al operativo. Durante la diligencia, los agentes ingresaron al inmueble y realizaron una revisión exhaustiva de las habitaciones.

Como resultado del cateo, fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, quienes se encontraban al interior de la vivienda al momento de la intervención. Ambos fueron asegurados conforme a los protocolos establecidos y posteriormente trasladados para quedar a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El inmueble cateado fue vinculado a un sujeto identificado como Jesús, conocido con el alias de “El Mocho”, quien presuntamente estaría relacionado con las actividades ilícitas investigadas. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial su situación legal ni si se encontraba presente durante el operativo.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no ha detallado el tipo ni la cantidad de objetos o sustancias aseguradas dentro del domicilio, ya que la carpeta de investigación continúa en integración. Las autoridades indicaron que será en las próximas horas cuando se emita información adicional sobre los resultados del cateo.

Vecinos del sector señalaron que el inmueble había sido observado por movimientos inusuales, lo que derivó en reportes que permitieron a la autoridad iniciar las indagatorias. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de las líneas de investigación y no han sido confirmados de manera oficial.

La vivienda quedó bajo resguardo tras la diligencia, mientras que los detenidos permanecerán bajo investigación para determinar su posible responsabilidad en delitos contra la salud. El caso continúa abierto y no se descartan nuevas acciones conforme avancen las indagatorias ministeriales.

(Con información de medios locales)