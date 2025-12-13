Fallece mujer por dengue hemorrágico tras días de hospitalización en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El fallecimiento de una mujer de 50 años a causa de dengue hemorrágico encendió nuevamente las alertas sanitarias en la región Centro de Coahuila, donde autoridades de salud mantienen bajo observación el comportamiento del virus ante el registro de más de 250 casos confirmados y varios decesos asociados a la enfermedad.

La víctima fue identificada como Yadira Elvira ¨N¨, vecina de la colonia Tecnológico, quien perdió la vida tras permanecer varios días hospitalizada en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de presentar un cuadro clínico que evolucionó de forma acelerada. Su estado de salud se complicó debido a la caída severa de plaquetas y sangrados internos, síntomas característicos del dengue hemorrágico.

De acuerdo con información proporcionada por familiares, la mujer fue ingresada al hospital desde el 7 de diciembre, luego de experimentar dolores intensos, fiebre y malestar general. Aunque inicialmente se mantuvo estable bajo observación médica, su condición se deterioró conforme avanzaron las horas, sin que fuera posible revertir las complicaciones.

Durante su hospitalización, la familia realizó gestiones para conseguir donación de sangre y plaquetas, ante la gravedad del cuadro, sin embargo, la evolución del virus fue determinante. El deceso se registró la tarde del jueves, provocando consternación entre vecinos y allegados.

Tras su fallecimiento, se informó que no se han realizado acciones de fumigación ni revisiones sanitarias en el domicilio de la víctima ni en su entorno inmediato, situación que ha generado inquietud ante la propagación del mosquito transmisor.

El caso de Yadira se suma a una serie de muertes recientes atribuidas al dengue en la región Centro. De acuerdo con datos de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, se han confirmado cuatro fallecimientos, mientras que dos más permanecen en proceso de validación, aunque las familias cuentan con documentación clínica que señala al virus como causa del deceso.

Entre las víctimas recientes también se encuentra un docente de 35 años, originario del municipio de Frontera, quien murió a inicios de diciembre tras presentar complicaciones severas. Ambos casos forman parte de un panorama que, si bien muestra un incremento moderado en contagios, mantiene alta la preocupación por la letalidad del dengue hemorrágico.

Aunque las bajas temperaturas han reducido la actividad del mosquito Aedes aegypti, autoridades sanitarias reconocen que el riesgo persiste en zonas con acumulación de agua. Por ello, continúan labores de control larvario, termonebulización y visitas domiciliarias en colonias de Monclova, Frontera y Castaños consideradas como focos de atención prioritaria.

Hasta el momento, el registro oficial señala 250 casos confirmados en la región, cifra que refuerza el llamado a mantener patios limpios y eliminar posibles criaderos, mientras las familias afectadas enfrentan el impacto de una enfermedad que continúa cobrando vidas en Coahuila.

(Con información de medios locales)