César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, ingresa a El Altiplano, tras detención de la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) trasladó al Penal del Altiplano’ a César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua detenido el sábado 17 de octubre, tras ejecutarle una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria, relacionado con la presunta participación de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal.

Agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR cumplimentaron el mandamiento de captura desde el sábado y llevaron a cabo el traslado la madrugada de este lunes, para ponerlo a disposición de la Juez de control Mariana Vieyra Valdez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Cabe destacar que la noche del domingo un juez en Chihuahua determinó que el exfiscal llevara su proceso por ejercicio indebido del servicio público en libertad; sin embargo, fue detenido horas después por la FGR.

Héctor Villasana, abogado de Jáuregui, explicó que como se le ejecutó una orden de aprehensión por una jueza en el Estado de México, el exfiscal tiene que ser puesto a disposición de esa juez, por lo cual fue trasladado a la Ciudad de México.

Según se dijo será el próximo martes cuando se lleve la audiencia inicial de los delitos que le inculpa la FGR, entre ellos traición a la patria.

EXFISCAL LLEGA AL ALTIPLANO

El exfiscal de Chihuahua arribó a las 7:30 horas al penal de El Altiplano, Estado de México para comparecer ante una jueza federal. Césa Jáuregui señalado por el probable delito de traición a la patria, por la participación de dos agentes de la CIA.

Al concluir la audiencia en la madrugada agentes federales lo llevaron al aeropuerto para ser trasladado a El Altiplano.

¿MARU CAMPOS LO TRAICIONÓ?

El medio de comunicación Reforma publicó que el abogado, familiares y la esposa del ex Fiscal estatal César Jáuregui acusaron que la gobernadora panista Maru Campos traicionó a su colaborador.

“Nunca había visto en mis más de 30 años de experiencia en el ámbito político panista una traición, una mezquindad y un acto tan vil y traicionero. No conozco en el seno del PAN a un hombre que haya luchado con mayor vigor y lealtad y de forma incansable para proteger a Maru Eugenia. Es una traicionera”, acusó el abogado Luis Villegas Montes.

Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre en Palacio Nacional, dijo que fue la propia Fiscalía de Chihuahua la que hizo la primera imputación a Jáuregui: “de la investigación que tiene la Fiscalía, finalmente el responsable directo es el fiscal, de acuerdo con lo que menciona la Fiscalía. No tienen, hasta donde yo sé —y si no que lo aclare la fiscal— alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora, hasta ahora es lo que yo conozco, lo tiene que aclarar la Fiscalía”, declaró deslindando a la gobernadora panista Maru Campos.

DETENCIÓN DE CÉSAR JÁUREGUI

César Jáuregui fue detenido el sábado por omisiones en el operativo del 19 de abril pasado en la Sierra Tarahumara donde se desmanteló un narcolaboratorio en una acción en la que participaron 4 agentes de la CIA de EU. Horas después de su captura, la FGR lo acusó de “traición a la patria”.

El domingo por la tarde mientras ocurría su audiencia judicial, seguidores de Jáuregui protestaron por la detención. “Es una aberración de la gobernadora”, dijo Angélica Moreno, esposa del ex fiscal.

El 18 de abril de este año, murieron dos elementos de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la AEI, tras desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetaminas.

¿POR QUÉ INVESTIGAN AL EXFISCAL DE CHIHUAHUA?

Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta participación de agentes de Estados Unidos en una operación terrestre dentro de territorio mexicano sin cumplir los procedimientos legales establecidos para la colaboración internacional en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo que las fiscalías estatales no tienen facultades para desmantelar laboratorios vinculados con delitos federales, atribución que corresponde a las autoridades federales competentes.

La presidenta también señaló que la presencia de agentes extranjeros en operativos terrestres debe ajustarse a las disposiciones legales y los protocolos de cooperación entre ambos países.

“No solamente por haber permitido la participación en contra de la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, sostuvo.

(Con información de EFE y El Universal)