Ciudad Acuña se fortalece como polo de inversión por su seguridad y ubicación fronteriza

El funcionario destacó que la posición de Acuña en la franja fronteriza y dentro del corredor comercial con Estados Unidos y Canadá facilita el flujo del comercio internacional, convirtiéndola en un punto clave para el desarrollo económico regional.

ACUÑA, COAH.- La paz social, la ubicación geográfica estratégica y la constante llegada de capitales consolidan a Ciudad Acuña como un polo seguro y atractivo para la inversión nacional y extranjera, afirmó Luis Ángel Urraza Dugay, director de Fomento Económico Municipal.

En materia de seguridad, Urraza Dugay señaló que la coordinación entre las autoridades estatales y municipales ha permitido mantener un entorno de tranquilidad, factor determinante para generar confianza entre inversionistas, franquicias y la industria formal.

Asimismo, resaltó que las obras de infraestructura, la expansión de desarrollos habitacionales y la llegada de marcas de prestigio continúan impulsando la creación de empleos formales y dinamizando la economía local.

“La modernización constante de carreteras y libramientos agiliza el tránsito hacia el resto del país y fortalece la conectividad regional, situando a Acuña como un destino clave para las inversiones”, puntualizó el director de Fomento Económico.