Ciudad Acuña se fortalece como polo de inversión por su seguridad y ubicación fronteriza
Seguridad, infraestructura y conectividad fortalecen el atractivo de Acuña para los inversionistas
ACUÑA, COAH.- La paz social, la ubicación geográfica estratégica y la constante llegada de capitales consolidan a Ciudad Acuña como un polo seguro y atractivo para la inversión nacional y extranjera, afirmó Luis Ángel Urraza Dugay, director de Fomento Económico Municipal.
El funcionario destacó que la posición de Acuña en la franja fronteriza y dentro del corredor comercial con Estados Unidos y Canadá facilita el flujo del comercio internacional, convirtiéndola en un punto clave para el desarrollo económico regional.
En materia de seguridad, Urraza Dugay señaló que la coordinación entre las autoridades estatales y municipales ha permitido mantener un entorno de tranquilidad, factor determinante para generar confianza entre inversionistas, franquicias y la industria formal.
Asimismo, resaltó que las obras de infraestructura, la expansión de desarrollos habitacionales y la llegada de marcas de prestigio continúan impulsando la creación de empleos formales y dinamizando la economía local.
“La modernización constante de carreteras y libramientos agiliza el tránsito hacia el resto del país y fortalece la conectividad regional, situando a Acuña como un destino clave para las inversiones”, puntualizó el director de Fomento Económico.