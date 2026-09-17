IP y políticos piden clemencia para Pepe Ganem y su esposa

Desde la detención del ex secretario del ayuntamiento, Pepe Ganem , reportan que ambos funcionarios federales fueron buscados insistentemente por diputados, alcaldes y empresarios.

Favores, varios favores parece le deberán importantes empresarios y políticos de la Región Laguna al fiscal regional de FGR, David Boone y al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch .

Los interesados, según fuentes policiales, pidieron de favor que al joven lagunero le retirarán algunas acusaciones a fin de lograr una sentencia menor y tras los acuerdos se logró el objetivo.

Así es que Pepillo y su esposa Martha ya casi la libraron y serán juzgados por averiguaciones menores, sin impacto político ni empresarial en la Comarca y en Coahuila.

Los compromisos contraídos con la FGR y Seguridad Pública federal son para cumplirse, algunos en el 2027, como es el regreso de Luis Fernando Salazar a la contienda por la alcaldía de Torreón.

Y es que para bien y para mal, el senador morenista es el político del momento en la comarca lagunera.

DURA EXPERIENCIA

El Cefereso 16, con sede en Morelos, es uno de los más peligrosos del país, con el reporte más alto de suicidios de internas y con los mayores índices de corrupción, inseguridad y violencia.

En este penal se encuentra recluida la lagunera Martha Rodríguez a donde fue trasladada, luego de su detención junto a su esposo José Ganem el pasado fin de semana en Torreón.

914 mujeres se encuentran recluidas en el penal morelense, de las cuales 400 cumplen condena por delitos del fuero común y el resto se encuentra aún sin sentencia.

Una vez en módulos, a las mujeres solo se le permite salir una hora de la celda y el resto del tiempo se encuentran encerradas y sometidas a abusos, según un reportaje de ADN 40.

Martha hoy cumple 5 días interna en esta cárcel, en espera de que se resuelva su situación jurídica, en un giro de la vida que la mantiene presa, luego de una exitosa carrera profesional.

Por cierto, en el hospital y en la cárcel, dicen, se conoce a los amigos, y Martha y Pepe ya advirtieron que casi no tienen y eso que ayudaron a muchos con dinero y favores.

HOY ES EL DÍA

Este jueves vence oficialmente el plazo establecido para que los seis postores para adquirir AHMSA depositen la garantía de 55 millones de dólares, para avanzar en el concurso mercantil.

De no hacerlo ninguno de los interesados, la subasta de la acería monclovense quedará desierta y el próximo 25 de septiembre, la jueza responsable de la venta dará a conocer lo procedente.

Hasta el momento, Argentem Creek Partners, Yepal, Ciesa, Lance Internacional-Grupo Metals-Mex, Trust Empresarial Mexicano y Octavio Pous Escalante aparecen como posibles compradores.

Pero ni la jueza Ruth Huerta García, ni el sindico responsable de la subasta, Víctor Manuel Aguilera, han dado a conocer la existencia de algún deposito en garantía.

¡Qué nervios!

CIRO Y LUIS FERNANDO

“Senador de tercera”, llamó ayer el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa matutino al político lagunero Luis Fernando Salazar.

Gómez Leyva acusó a Salazar Fernández de casi boicotear la candidatura de la senadora Julieta Ramírez al gobierno de Baja California tras amenazar al periodista Enrique Acevedo, de Televisa.