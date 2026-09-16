Coahuila: Se estanca cifra negra de delitos; apenas baja 0.5%

La cifra negra de delitos en Coahuila no registró avances significativos durante el último año de medición, reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2025 se estimó una incidencia de 525 mil 34 delitos en el estado.

Según la ENVIPE, al menos 90.2 por ciento del total, equivalente a 473 mil 355 delitos, no fue conocido por las autoridades locales o, aunque fue denunciado, no derivó en una investigación con miras a procurar justicia. Este indicador, conocido como “cifra negra”, comprende los delitos que no fueron denunciados, aquellos en los que no se inició una carpeta de investigación y los casos en los que las personas no pudieron precisar si realizaron una denuncia. La ENVIPE publica este indicador anualmente para conocer las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en las entidades del país.

El #INEGI presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026. La información incluye tanto las experiencias de las víctimas de un delito durante 2025 como la percepción sobre la seguridad pública y el desempeño de... pic.twitter.com/u2dLdjfOrY — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 10, 2026

De acuerdo con el Inegi, en comparación con la encuesta anterior, el indicador no presentó cambios significativos durante 2025. Al cierre de 2024, la cifra negra en Coahuila se ubicó en 90.7 por ciento, por lo que la variación fue de apenas medio punto porcentual. ROBOS Y FRAUDES, LOS DE MAYOR CIFRA NEGRA La estadística muestra que entre los principales delitos que no se denuncian o que no derivan en acciones de las autoridades se encuentran los distintos tipos de robo, seguidos por el robo de vehículo y el fraude.

Entre las personas que señalaron no haber denunciado un delito, 56.8 por ciento atribuyó su decisión a causas relacionadas con la autoridad. Asimismo, 36.4 por ciento consideró que denunciar era una pérdida de tiempo; 10 por ciento manifestó desconfianza y 8.1 por ciento señaló que los trámites eran largos y difíciles. En el grupo de personas que no denunciaron por “otras causas”, 14.8 por ciento señaló que no contaba con pruebas; 12.5 por ciento consideró que el delito no tenía importancia, mientras que 4.4 por ciento indicó que tuvo miedo del agresor.

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