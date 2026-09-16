Coahuila: Se estanca cifra negra de delitos; apenas baja 0.5%

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    Coahuila: Se estanca cifra negra de delitos; apenas baja 0.5%
    Más del 90 por ciento de los delitos en Coahuila no se denunció, de acuerdo con la encuesta de Inegi. Especial
Armando Ríos
por Armando Ríos

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A la par, aumenta la población que tarda más de 4 horas en interponer una denuncia

La cifra negra de delitos en Coahuila no registró avances significativos durante el último año de medición, reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2025 se estimó una incidencia de 525 mil 34 delitos en el estado.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-tiene-la-mejor-percepcion-de-seguridad-OH23421681

Según la ENVIPE, al menos 90.2 por ciento del total, equivalente a 473 mil 355 delitos, no fue conocido por las autoridades locales o, aunque fue denunciado, no derivó en una investigación con miras a procurar justicia.

Este indicador, conocido como “cifra negra”, comprende los delitos que no fueron denunciados, aquellos en los que no se inició una carpeta de investigación y los casos en los que las personas no pudieron precisar si realizaron una denuncia.

La ENVIPE publica este indicador anualmente para conocer las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en las entidades del país.

De acuerdo con el Inegi, en comparación con la encuesta anterior, el indicador no presentó cambios significativos durante 2025. Al cierre de 2024, la cifra negra en Coahuila se ubicó en 90.7 por ciento, por lo que la variación fue de apenas medio punto porcentual.

ROBOS Y FRAUDES, LOS DE MAYOR CIFRA NEGRA

La estadística muestra que entre los principales delitos que no se denuncian o que no derivan en acciones de las autoridades se encuentran los distintos tipos de robo, seguidos por el robo de vehículo y el fraude.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/solo-uno-de-cada-100-delitos-en-mexico-tuvo-una-resolucion-positiva-en-2025-KE23413955

Entre las personas que señalaron no haber denunciado un delito, 56.8 por ciento atribuyó su decisión a causas relacionadas con la autoridad. Asimismo, 36.4 por ciento consideró que denunciar era una pérdida de tiempo; 10 por ciento manifestó desconfianza y 8.1 por ciento señaló que los trámites eran largos y difíciles.

En el grupo de personas que no denunciaron por “otras causas”, 14.8 por ciento señaló que no contaba con pruebas; 12.5 por ciento consideró que el delito no tenía importancia, mientras que 4.4 por ciento indicó que tuvo miedo del agresor.

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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