Apagones de CFE golpean principalmente a Saltillo, Sabinas y Torreón

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    Apagones de CFE golpean principalmente a Saltillo, Sabinas y Torreón
    Las ciudades de Saltillo, Sabinas y Torreón son las que más resienten constantes cortes de CFE. ARCHIVO

Los cortes de energía también han interrumpido el suministro de agua y generado pérdidas al sector industrial

Los constantes cortes de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generan problemas principalmente en Saltillo, Sabinas y Torreón, donde las interrupciones del servicio también han impactado el abasto de agua.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que su administración ya mantiene comunicación con autoridades nacionales de la CFE para buscar una solución y evitar que continúen los apagones.

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En Saltillo, el problema se concentra principalmente en el sector sur, donde unas 200 colonias y alrededor de 300 mil habitantes han resentido las interrupciones eléctricas y las fallas en el suministro de agua derivadas de la suspensión del servicio.

A las afectaciones en los hogares se suma la preocupación del sector industrial, que ha comenzado a reportar pérdidas económicas por las interrupciones en el suministro de energía.

Jiménez Salinas señaló que se mantiene el diálogo con la empresa federal para atender la situación en los tres municipios y restablecer la continuidad de ambos servicios.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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