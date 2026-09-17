Apagones de CFE golpean principalmente a Saltillo, Sabinas y Torreón

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que su administración ya mantiene comunicación con autoridades nacionales de la CFE para buscar una solución y evitar que continúen los apagones.

Los constantes cortes de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generan problemas principalmente en Saltillo, Sabinas y Torreón, donde las interrupciones del servicio también han impactado el abasto de agua.

En Saltillo, el problema se concentra principalmente en el sector sur, donde unas 200 colonias y alrededor de 300 mil habitantes han resentido las interrupciones eléctricas y las fallas en el suministro de agua derivadas de la suspensión del servicio.

A las afectaciones en los hogares se suma la preocupación del sector industrial, que ha comenzado a reportar pérdidas económicas por las interrupciones en el suministro de energía.

Jiménez Salinas señaló que se mantiene el diálogo con la empresa federal para atender la situación en los tres municipios y restablecer la continuidad de ambos servicios.